Мэр Киева обвинил Зеленского в устранении конкурентов за власть

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Владимир Зеленский устраняет конкурентов на пост президента Украины путем обысков в квартирах политиков Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский устраивает обыски у местных политиков в случае, если они заявляют о желании баллотироваться на пост президента страны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«У меня или у других людей после вопросов о президентстве начинаются обыски и всевозможные неприятности. Вот зачем? Владимир Александрович будет нервничать», — заявил Кличко в интервью украинскому СМИ LB. Оно опубликовано на youtube-канале издания.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский должен уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Политолог Генри Сардарян сообщил, что у Зеленского будет два пути во время капитуляции Украины. Один из них — ликвидация со стороны Запада.

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Украинский лидер Владимир Зеленский устраивает обыски у местных политиков в случае, если они заявляют о желании баллотироваться на пост президента страны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «У меня или у других людей после вопросов о президентстве начинаются обыски и всевозможные неприятности. Вот зачем? Владимир Александрович будет нервничать», — заявил Кличко в интервью украинскому СМИ LB. Оно опубликовано на youtube-канале издания. Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский должен уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Политолог Генри Сардарян сообщил, что у Зеленского будет два пути во время капитуляции Украины. Один из них — ликвидация со стороны Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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