Украинский лидер Владимир Зеленский устраивает обыски у местных политиков в случае, если они заявляют о желании баллотироваться на пост президента страны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«У меня или у других людей после вопросов о президентстве начинаются обыски и всевозможные неприятности. Вот зачем? Владимир Александрович будет нервничать», — заявил Кличко в интервью украинскому СМИ LB. Оно опубликовано на youtube-канале издания.
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский должен уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Политолог Генри Сардарян сообщил, что у Зеленского будет два пути во время капитуляции Украины. Один из них — ликвидация со стороны Запада.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.