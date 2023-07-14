Мэрия Перми планирует ввести в эксплуатацию городской крематорий

Власти Перми намерены завершить строительство городского крематория Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Перми намерены завершить строительство крематория и ввести его в эксплуатацию. Об этом URA.RU сообщили представители мэрии в ответе на редакционный запрос.

«Объемы работ, необходимых для завершения строительства крематория, будут определены по результатам дополнительного обследования. После этого будет возможно актуализировать сроки завершения работ по строительству крематория и ввода его в эксплуатацию», — говорится в ответе.

По информации мэрии Перми, строительство крематория на кладбище «Восточное» началось в 2013 году. Проект был разработан в 2009 году, скорректирован в 2012. В 2021—2022 годах специалисты провели полное обследование конструкций здания крематория и разработали проектно-сметную документацию, чтобы завершить долгострой. Однако 28 апреля контракт на строительство крематория был с подрядчиком расторгнут по соглашению сторон.

Ранее пермские общественники обратились к городским властям с призывом завершить строительство крематория, которое продолжается уже десять лет. Об этом сообщалось в группе «Народный фронт Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».