14 июля 2023

Мэрия Перми планирует ввести в эксплуатацию городской крематорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Крематорий. Магнитогорск, крематорий, кремулятор, прах
Власти Перми намерены завершить строительство городского крематория Фото:

Власти Перми намерены завершить строительство крематория и ввести его в эксплуатацию. Об этом URA.RU сообщили представители мэрии в ответе на редакционный запрос.

«Объемы работ, необходимых для завершения строительства крематория, будут определены по результатам дополнительного обследования. После этого будет возможно актуализировать сроки завершения работ по строительству крематория и ввода его в эксплуатацию», — говорится в ответе.

По информации мэрии Перми, строительство крематория на кладбище «Восточное» началось в 2013 году. Проект был разработан в 2009 году, скорректирован в 2012. В 2021—2022 годах специалисты провели полное обследование конструкций здания крематория и разработали проектно-сметную документацию, чтобы завершить долгострой. Однако 28 апреля контракт на строительство крематория был с подрядчиком расторгнут по соглашению сторон.

Ранее пермские общественники обратились к городским властям с призывом завершить строительство крематория, которое продолжается уже десять лет. Об этом сообщалось в группе «Народный фронт Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

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Власти Перми намерены завершить строительство крематория и ввести его в эксплуатацию. Об этом URA.RU сообщили представители мэрии в ответе на редакционный запрос. «Объемы работ, необходимых для завершения строительства крематория, будут определены по результатам дополнительного обследования. После этого будет возможно актуализировать сроки завершения работ по строительству крематория и ввода его в эксплуатацию», — говорится в ответе. По информации мэрии Перми, строительство крематория на кладбище «Восточное» началось в 2013 году. Проект был разработан в 2009 году, скорректирован в 2012. В 2021—2022 годах специалисты провели полное обследование конструкций здания крематория и разработали проектно-сметную документацию, чтобы завершить долгострой. Однако 28 апреля контракт на строительство крематория был с подрядчиком расторгнут по соглашению сторон. Ранее пермские общественники обратились к городским властям с призывом завершить строительство крематория, которое продолжается уже десять лет. Об этом сообщалось в группе «Народный фронт Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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