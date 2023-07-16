16 июля 2023

Екатеринбурженка осталась без автомобиля из-за долгов перед ГИБДД. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Анне Гилевой в Ленинском районном суде. Екатеринбург, служба судебных приставов
Приставы арестовали автомобиль жительницы Екатеринбурга, которая задолжала 800 тысяч рублей Фото:

Судебные приставы арестовали автомобиль жительницы Екатеринбурга, которая накопила штрафов на сумму более 800 тысяч рублей перед ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

«В рамках совершения исполнительного производства судебными приставами Екатеринбурга разыскан и арестован автомобиль. Возбуждено исполнительное производство о взыскании с екатеринбурженки задолженности по штрафам ГИБДД суммы долга в размере более 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении приставов.

Владелица Hyundai Solaris не являлась на прием к судебному приставу-исполнителю, из-за чего ее автомобиль объявили в розыск. Позднее иномарку обнаружили припаркованной на улице Белинского и арестовали.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы арестовали корпоративный автомобиль Range Rover, на котором висели многочисленные штрафы от ГИБДД. Владельцем машины являлась компания из Екатеринбурга.

Автомобиль должницы нашли на парковке на улице Белинского
Автомобиль должницы нашли на парковке на улице Белинского
Фото:

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Судебные приставы арестовали автомобиль жительницы Екатеринбурга, которая накопила штрафов на сумму более 800 тысяч рублей перед ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «В рамках совершения исполнительного производства судебными приставами Екатеринбурга разыскан и арестован автомобиль. Возбуждено исполнительное производство о взыскании с екатеринбурженки задолженности по штрафам ГИБДД суммы долга в размере более 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении приставов. Владелица Hyundai Solaris не являлась на прием к судебному приставу-исполнителю, из-за чего ее автомобиль объявили в розыск. Позднее иномарку обнаружили припаркованной на улице Белинского и арестовали. Ранее URA.RU сообщало, что приставы арестовали корпоративный автомобиль Range Rover, на котором висели многочисленные штрафы от ГИБДД. Владельцем машины являлась компания из Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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