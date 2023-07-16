Приставы арестовали автомобиль жительницы Екатеринбурга, которая задолжала 800 тысяч рублей Фото: Московец Илья © URA.RU

Судебные приставы арестовали автомобиль жительницы Екатеринбурга, которая накопила штрафов на сумму более 800 тысяч рублей перед ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

«В рамках совершения исполнительного производства судебными приставами Екатеринбурга разыскан и арестован автомобиль. Возбуждено исполнительное производство о взыскании с екатеринбурженки задолженности по штрафам ГИБДД суммы долга в размере более 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении приставов.

Владелица Hyundai Solaris не являлась на прием к судебному приставу-исполнителю, из-за чего ее автомобиль объявили в розыск. Позднее иномарку обнаружили припаркованной на улице Белинского и арестовали.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы арестовали корпоративный автомобиль Range Rover, на котором висели многочисленные штрафы от ГИБДД. Владельцем машины являлась компания из Екатеринбурга.