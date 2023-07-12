12 июля 2023

Приставы арестовали Range Rover компании из Екатеринбурга, задолжавшей 8 млн. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового автомобиля Range Rover Velar в Музее архитектуры и дизайна. Екатеринбург, range rover velar, презентация автомобиля
Компания, владеющая Range Rover, задолжала больше 8 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге компания задолжала больше восьми млн рублей по платежам в налоговую, обязательствам перед партнерами и ГИБДД — ведомство выписало руководству 153 штрафа. Платить по счетам представители компании отказывались, поэтому приставы арестовали корпоративный Range Rover, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Поскольку должник скрывался, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся, было принято решение об аресте автотранспортного средства. Автомашина должника объявлена в исполнительный розыск. Судебный пристав по розыску обнаружил автомобиль на одной из парковок Екатеринбурга», — рассказали в ведомстве.

Иномарку арестовали и передали на ответственное хранение. Приставы напоминают, что по счетам нужно платить вовремя.

Компания-владелец иномарки имеет задолженность по 153 штрафам ГИБДД на сумму 145 тысяч рублей и более 8 млн рублей по налогам и обязательствам перед юридическими лицами
Компания-владелец иномарки имеет задолженность по 153 штрафам ГИБДД на сумму 145 тысяч рублей и более 8 млн рублей по налогам и обязательствам перед юридическими лицами
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В Екатеринбурге компания задолжала больше восьми млн рублей по платежам в налоговую, обязательствам перед партнерами и ГИБДД — ведомство выписало руководству 153 штрафа. Платить по счетам представители компании отказывались, поэтому приставы арестовали корпоративный Range Rover, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. Поскольку должник скрывался, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся, было принято решение об аресте автотранспортного средства. Автомашина должника объявлена в исполнительный розыск. Судебный пристав по розыску обнаружил автомобиль на одной из парковок Екатеринбурга», — рассказали в ведомстве. Иномарку арестовали и передали на ответственное хранение. Приставы напоминают, что по счетам нужно платить вовремя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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