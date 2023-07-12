Приставы арестовали Range Rover компании из Екатеринбурга, задолжавшей 8 млн. Фото, видео

13 июля 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Компания, владеющая Range Rover, задолжала больше 8 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге компания задолжала больше восьми млн рублей по платежам в налоговую, обязательствам перед партнерами и ГИБДД — ведомство выписало руководству 153 штрафа. Платить по счетам представители компании отказывались, поэтому приставы арестовали корпоративный Range Rover, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. Поскольку должник скрывался, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся, было принято решение об аресте автотранспортного средства. Автомашина должника объявлена в исполнительный розыск. Судебный пристав по розыску обнаружил автомобиль на одной из парковок Екатеринбурга», — рассказали в ведомстве. Иномарку арестовали и передали на ответственное хранение. Приставы напоминают, что по счетам нужно платить вовремя. Компания-владелец иномарки имеет задолженность по 153 штрафам ГИБДД на сумму 145 тысяч рублей и более 8 млн рублей по налогам и обязательствам перед юридическими лицами Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге компания задолжала больше восьми млн рублей по платежам в налоговую, обязательствам перед партнерами и ГИБДД — ведомство выписало руководству 153 штрафа. Платить по счетам представители компании отказывались, поэтому приставы арестовали корпоративный Range Rover, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. Поскольку должник скрывался, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся, было принято решение об аресте автотранспортного средства. Автомашина должника объявлена в исполнительный розыск. Судебный пристав по розыску обнаружил автомобиль на одной из парковок Екатеринбурга», — рассказали в ведомстве. Иномарку арестовали и передали на ответственное хранение. Приставы напоминают, что по счетам нужно платить вовремя.