Дело высокопоставленного челябинского силовика рассмотрят в другом суде

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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, дело, судья, суд
Калининский суд отказался рассматривать дело Марата Танжарыкова Фото:

Уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела полиции «Калининский» челябинского УМВД Марата Танжарыкова, обвиняемого в взятке, рассмотрят в другом суде. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, Калининский райсуд, где изначально рассматривали дело, ходатайствовал на изменении суда первой инстанции.

«Калининский райсуд внес ходатайство об изменении суда первой инстанции. Причиной стало то, что Танжарыков работал в этом районе. При рассмотрении может возникнуть конфликт интересов», — рассказал URA.RU источник.

Теперь областной суд должен решить, где продолжат рассматривать дело полицейского. URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе Калининского райсуда на звонок не ответили.

Танжарыкова задержали в конце июля 2022 года. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, полицейский получил деньги от предпринимателя, торгующего контрафактным табаком. Танжарыков признал причастность к преступлению и выявил готовность сотрудничать со следствием.

На время следствия Танжарыкова отстранили от работы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в случае установления вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности, его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность

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Уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела полиции «Калининский» челябинского УМВД Марата Танжарыкова, обвиняемого в взятке, рассмотрят в другом суде. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, Калининский райсуд, где изначально рассматривали дело, ходатайствовал на изменении суда первой инстанции. «Калининский райсуд внес ходатайство об изменении суда первой инстанции. Причиной стало то, что Танжарыков работал в этом районе. При рассмотрении может возникнуть конфликт интересов», — рассказал URA.RU источник. Теперь областной суд должен решить, где продолжат рассматривать дело полицейского. URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе Калининского райсуда на звонок не ответили. Танжарыкова задержали в конце июля 2022 года. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, полицейский получил деньги от предпринимателя, торгующего контрафактным табаком. Танжарыков признал причастность к преступлению и выявил готовность сотрудничать со следствием. На время следствия Танжарыкова отстранили от работы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в случае установления вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности, его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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