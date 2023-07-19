19 июля 2023

Челябинского экс-силовика до конца жизни отправили в колонию за убийство трех собутыльников

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, правоохранительные органы, наручники
С учетом рецидива экс-силовика приговорили к пожизненному заключению Фото:

В Челябинске бывшего сотрудника правоохранительных органов Марата Шаймурдина приговорили к пожизненному сроку за убийство трех собутыльников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, такое решение 20 июля принял областной суд.

«Челябинский областной суд огласил приговор в отношении 64-летнего жителя Челябинска, обвиняемого по п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом. В 2021 году он освободился из мест заключения.

Шаймурдин напал на собутыльников в конце марта. Во время вечеринки они начали оскорблять его, припоминать ему службу в органах внутренних дел. Тогда экс-силовик взял нож и зарезал всех троих. После он самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию, ожидая их приезда на месте происшествия.

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В Челябинске бывшего сотрудника правоохранительных органов Марата Шаймурдина приговорили к пожизненному сроку за убийство трех собутыльников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, такое решение 20 июля принял областной суд. «Челябинский областной суд огласил приговор в отношении 64-летнего жителя Челябинска, обвиняемого по п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом. В 2021 году он освободился из мест заключения. Шаймурдин напал на собутыльников в конце марта. Во время вечеринки они начали оскорблять его, припоминать ему службу в органах внутренних дел. Тогда экс-силовик взял нож и зарезал всех троих. После он самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию, ожидая их приезда на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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