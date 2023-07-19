19 июля 2023

Челябинский тракторный завод продолжил массовый набор сотрудников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский тракторный завод, ЧТЗ, УралТрак. Челябинск, чтз, сборочный цех, рабочий, челябинский тракторный завод, производство, слесарь-сборщик
Завод продолжил массовый набор кадров летом Фото:

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске (госкорпорация «УВЗ», Свердловская область) летом продолжил массовый набор сотрудников. Как рассказали в пресс-службе предприятия, в июне приняли рекордное количество работников.

«В связи с увеличением объемов выпуска продукции ЧТЗ продолжает активно набирать персонал. В июне приняли на работу свыше 200 человек», — отметили на предприятии.

Соискателям предлагают конкурентоспособную зарплату, соцпакет с наличием «подъемных» при трудоустройстве, компенсации за аренду жилья и проезд до работы. Летом сотрудникам доступны также льготные путевки для отдыха детей в оздоровительных лагерях. По итогам деятельности предприятия в мае средняя зарплата производственных рабочих достигла 90 тысяч рублей.

В пресс-службе завода сообщили, что из вновь принятых в июне сотрудников 42% приняты на позиции рабочих, 46% — учениками на производственные профессии. В результате часть персонала с нуля получит на заводе профессию, которая обеспечит доход с первых дней работы. За новичками закрепляют наставника, с которым осваивать азы специальности будет легче.

«Большое внимание уделяем подготовке молодых рабочих. Для этого создаем оптимальные условия для студентов профильных и непрофильных учебных заведений для прохождения производственной практики, развиваем наставничество», — заявила и. о. гендиректора Елена Тихомирова.

Основной приток кадров в будущем завод связывает с новичками и молодежью. Это позволит конкурировать на рынке труда с другими предприятиями региона.

За каждым новичком в процессии на заводе закрепляется свой наставник
За каждым новичком в процессии на заводе закрепляется свой наставник
Фото:
Соискателей привлекают высокая зарплата и расширенный соцпакет
Соискателей привлекают высокая зарплата и расширенный соцпакет
Фото:
В июне на завод принято рекордное количество сотрудников
В июне на завод принято рекордное количество сотрудников
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Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске (госкорпорация «УВЗ», Свердловская область) летом продолжил массовый набор сотрудников. Как рассказали в пресс-службе предприятия, в июне приняли рекордное количество работников. «В связи с увеличением объемов выпуска продукции ЧТЗ продолжает активно набирать персонал. В июне приняли на работу свыше 200 человек», — отметили на предприятии. Соискателям предлагают конкурентоспособную зарплату, соцпакет с наличием «подъемных» при трудоустройстве, компенсации за аренду жилья и проезд до работы. Летом сотрудникам доступны также льготные путевки для отдыха детей в оздоровительных лагерях. По итогам деятельности предприятия в мае средняя зарплата производственных рабочих достигла 90 тысяч рублей. В пресс-службе завода сообщили, что из вновь принятых в июне сотрудников 42% приняты на позиции рабочих, 46% — учениками на производственные профессии. В результате часть персонала с нуля получит на заводе профессию, которая обеспечит доход с первых дней работы. За новичками закрепляют наставника, с которым осваивать азы специальности будет легче. «Большое внимание уделяем подготовке молодых рабочих. Для этого создаем оптимальные условия для студентов профильных и непрофильных учебных заведений для прохождения производственной практики, развиваем наставничество», — заявила и. о. гендиректора Елена Тихомирова. Основной приток кадров в будущем завод связывает с новичками и молодежью. Это позволит конкурировать на рынке труда с другими предприятиями региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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