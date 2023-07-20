Сырский: ВСУ готовы возвращать Бахмут

20 июля 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Украина наступает на Бахмут, отметил Александр Сырский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев наступает на нескольких направлениях в сторону Бахмута (Артемовск). Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. «Cейчас мы [Вооруженные силы Украины (ВСУ)], моя группировка, проводим оборонную операцию. И на фоне оборонной операции проводим наступательные действия по нескольким направлениям вокруг Бахмута», — подчеркнул Александр Сырский в интервью британским журналистам из BBC News. В беседе он отметил, что проблема украинского наступления состоит в том, что солдаты хотят провести его быстро, что не представляется возможным. При этом сама территория Бахмута оснащена заграждениями и опорными пунктами, что вызывает трудности для его захвата со стороны Киева. Сырский также подчеркнул, что ВС РФ имеют преимущество в плане вооружения и войск состава. Бахмут был полностью освобожден 20 мая. При этом ВСУ продолжают предпринимать попытки отбить город обратно, но российские солдаты успешно отражают атаки.

Киев наступает на нескольких направлениях в сторону Бахмута (Артемовск). Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. «Cейчас мы [Вооруженные силы Украины (ВСУ)], моя группировка, проводим оборонную операцию. И на фоне оборонной операции проводим наступательные действия по нескольким направлениям вокруг Бахмута», — подчеркнул Александр Сырский в интервью британским журналистам из BBC News. В беседе он отметил, что проблема украинского наступления состоит в том, что солдаты хотят провести его быстро, что не представляется возможным. При этом сама территория Бахмута оснащена заграждениями и опорными пунктами, что вызывает трудности для его захвата со стороны Киева. Сырский также подчеркнул, что ВС РФ имеют преимущество в плане вооружения и войск состава. Бахмут был полностью освобожден 20 мая. При этом ВСУ продолжают предпринимать попытки отбить город обратно, но российские солдаты успешно отражают атаки.