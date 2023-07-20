Сырский: ВСУ готовы возвращать Бахмут

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock, stock, Сырский Александр
Украина наступает на Бахмут, отметил Александр Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев наступает на нескольких направлениях в сторону Бахмута (Артемовск). Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

«Cейчас мы [Вооруженные силы Украины (ВСУ)], моя группировка, проводим оборонную операцию. И на фоне оборонной операции проводим наступательные действия по нескольким направлениям вокруг Бахмута», — подчеркнул Александр Сырский в интервью британским журналистам из BBC News. В беседе он отметил, что проблема украинского наступления состоит в том, что солдаты хотят провести его быстро, что не представляется возможным.

При этом сама территория Бахмута оснащена заграждениями и опорными пунктами, что вызывает трудности для его захвата со стороны Киева. Сырский также подчеркнул, что ВС РФ имеют преимущество в плане вооружения и войск состава.

Бахмут был полностью освобожден 20 мая. При этом ВСУ продолжают предпринимать попытки отбить город обратно, но российские солдаты успешно отражают атаки.

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Киев наступает на нескольких направлениях в сторону Бахмута (Артемовск). Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. «Cейчас мы [Вооруженные силы Украины (ВСУ)], моя группировка, проводим оборонную операцию. И на фоне оборонной операции проводим наступательные действия по нескольким направлениям вокруг Бахмута», — подчеркнул Александр Сырский в интервью британским журналистам из BBC News. В беседе он отметил, что проблема украинского наступления состоит в том, что солдаты хотят провести его быстро, что не представляется возможным. При этом сама территория Бахмута оснащена заграждениями и опорными пунктами, что вызывает трудности для его захвата со стороны Киева. Сырский также подчеркнул, что ВС РФ имеют преимущество в плане вооружения и войск состава. Бахмут был полностью освобожден 20 мая. При этом ВСУ продолжают предпринимать попытки отбить город обратно, но российские солдаты успешно отражают атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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