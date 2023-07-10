Пушилин: ВСУ продолжают обстреливать освобожденный Артемовск

10 июля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Российские спецслужбы не могут разминировать территории из-за обстрелов, заявил Денис Пушилин Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы продолжают обстрел Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Артемовск продолжает обстреливаться достаточно хаотично», — заявил Пушилин на телеканале «Россия-24». Он отметил, что из-за обстрелов российские службы не могут начать разминирование территории. Ранее Пушилин заявил, что район Артемовска контролируют российские военнослужащие, несмотря на сложную ситуацию. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ начали третью волну контрнаступления, передает телеканал 360.

Украинские бойцы продолжают обстрел Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Артемовск продолжает обстреливаться достаточно хаотично», — заявил Пушилин на телеканале «Россия-24». Он отметил, что из-за обстрелов российские службы не могут начать разминирование территории. Ранее Пушилин заявил, что район Артемовска контролируют российские военнослужащие, несмотря на сложную ситуацию. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ начали третью волну контрнаступления, передает телеканал 360.