В Крыму из-за атаки ВСУ погиб ребенок: главное к вечеру 20 июля

В результате удара ВСУ по Крыму погибла девочка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 20 июля беспилотник, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), атаковал поселок Раздольное в Крыму. В результате этой атаки погибла девочка-подросток. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 июля.
- Беспилотник ВСУ атаковал поселок Раздольное в Крыму. В результате этого удара дрона погибла девочка-подросток. По сообщению крымского правительства, удар произошел ночью, ближе к утру, и девочка была ранена осколком на улице. К сожалению, ее не удалось спасти.
- С 21 июля 2023 года суда, направляющиеся к российским морским портам через Черное море, могут рассматриваться как грузоперевозчики военного назначения. Минобороны Украины заявило, что такие суда могут считаться полноценными военными целями, представляющими опасность.
- Украина начала использовать предоставленные США кассетные снаряды для атак на российские войска на юго-востоке страны. Украинские чиновники утверждают, что их целью является уничтожение укрепленных позиций российских войск, затрудняющих продвижение украинских сил во время летней наступательной операции.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза увеличить финансирование Украины на один миллиард евро, включая поставку вооружений и техники, в том числе современных истребителей. Он также отметил возможность проведения обучения украинских солдат на самой территории Украины.
- Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины увеличили число атак на российской линии обороны в районе Артемовска, на донецком направлении. Это делается с целью преодоления оборонительных рубежей.
- Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС к концу июля. По его словам, украинские войска надеются на легкое пересечение реки после того, как они разрушили Каховскую ГЭС.
- Военно-воздушные десантники уничтожили группировку армии Украины на подступах к Артемовску, при помощи беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских залпов. В результате две единицы бронетехники были уничтожены.
- Украинские диверсанты, пытавшиеся форсировать реку Днепр, были остановлены вооруженными силами России. Три быстроходные лодки с военнослужащими ВСУ были уничтожены, а также были нанесены удары по скоплениям техники противника. Гаубица Д-30 и склад с горюче-смазочными материалами были уничтожены, а также противник понес потери в живой силе.
- Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по цехам и складам безэкипажных катеров в Одессе, Ильичевске и городе Николаеве, а также уничтожают объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в последующем возмездии за террористический акт на Крымском мосту. Об этом Пятому каналу рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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