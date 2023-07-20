WP: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды

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ВСУ применяют кассетные боеприпасы по позициям ВС РФ, пишет WP Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина приступила к использованию предоставленных США кассетных снарядов. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«Украина начала стрелять предоставленными США кассетными боеприпасами по российским войскам на юго-востоке Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что согласно украинским чиновникам, ознакомленным с текущей ситуацией, целью таких действий является разрушение укрепленных позиций российских войск, которые препятствуют продвижению украинских сил во время летней наступательной операции.

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Украина приступила к использованию предоставленных США кассетных снарядов. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Украина начала стрелять предоставленными США кассетными боеприпасами по российским войскам на юго-востоке Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что согласно украинским чиновникам, ознакомленным с текущей ситуацией, целью таких действий является разрушение укрепленных позиций российских войск, которые препятствуют продвижению украинских сил во время летней наступательной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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