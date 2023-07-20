WP: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды

Украина приступила к использованию предоставленных США кассетных снарядов. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
«Украина начала стрелять предоставленными США кассетными боеприпасами по российским войскам на юго-востоке Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что согласно украинским чиновникам, ознакомленным с текущей ситуацией, целью таких действий является разрушение укрепленных позиций российских войск, которые препятствуют продвижению украинских сил во время летней наступательной операции.
Украина приступила к использованию предоставленных США кассетных снарядов. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Украина начала стрелять предоставленными США кассетными боеприпасами по российским войскам на юго-востоке Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что согласно украинским чиновникам, ознакомленным с текущей ситуацией, целью таких действий является разрушение укрепленных позиций российских войск, которые препятствуют продвижению украинских сил во время летней наступательной операции.