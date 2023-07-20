Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Крым

ВСУ нанесли удар по Крыму в районе поселка Раздольное
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Беспилотник атаковал поселок Раздольное в Крыму Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ночью 20 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в Крым беспилотник, который ударил по поселку городского типа Раздольное. Из-за удара дрона погибла девочка-подросток. Об этом сообщили в правительстве Крыма.

«Удар был нанесен ночью, ближе к утру по поселку Раздольное. Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком», — передает РИА Новости сообщение крымского правительства. Девочку не удалось спасти.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки ВСУ погибла девочка-подросток. Ее семье будет оказана вся необходимая поддержка.

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Ночью 20 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в Крым беспилотник, который ударил по поселку городского типа Раздольное. Из-за удара дрона погибла девочка-подросток. Об этом сообщили в правительстве Крыма. «Удар был нанесен ночью, ближе к утру по поселку Раздольное. Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком», — передает РИА Новости сообщение крымского правительства. Девочку не удалось спасти. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки ВСУ погибла девочка-подросток. Ее семье будет оказана вся необходимая поддержка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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