Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Крым

Беспилотник атаковал поселок Раздольное в Крыму
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью 20 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в Крым беспилотник, который ударил по поселку городского типа Раздольное. Из-за удара дрона погибла девочка-подросток. Об этом сообщили в правительстве Крыма.
«Удар был нанесен ночью, ближе к утру по поселку Раздольное. Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком», — передает РИА Новости сообщение крымского правительства. Девочку не удалось спасти.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки ВСУ погибла девочка-подросток. Ее семье будет оказана вся необходимая поддержка.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.