Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Крым

ВСУ нанесли удар по Крыму в районе поселка Раздольное

20 июля 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Беспилотник атаковал поселок Раздольное в Крыму Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью 20 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в Крым беспилотник, который ударил по поселку городского типа Раздольное. Из-за удара дрона погибла девочка-подросток. Об этом сообщили в правительстве Крыма. «Удар был нанесен ночью, ближе к утру по поселку Раздольное. Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком», — передает РИА Новости сообщение крымского правительства. Девочку не удалось спасти. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки ВСУ погибла девочка-подросток. Ее семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Ночью 20 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в Крым беспилотник, который ударил по поселку городского типа Раздольное. Из-за удара дрона погибла девочка-подросток. Об этом сообщили в правительстве Крыма. «Удар был нанесен ночью, ближе к утру по поселку Раздольное. Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком», — передает РИА Новости сообщение крымского правительства. Девочку не удалось спасти. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки ВСУ погибла девочка-подросток. Ее семье будет оказана вся необходимая поддержка.