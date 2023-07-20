Марочко: ВСУ трехкратно увеличили атаки на артемовском направлении 20 июля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 + Ситуация на артемовском направлении остается сложной, сообщил Андрей Марочко Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины увеличили число атак на российской линии обороны на артемовском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На донецком направлении вооруженные формирования Украины в три раза увеличили атаки для преодоления наших оборонительных рубежей», — сообщил Марочко РИА Новости. Он отметил, что в районе Артемовска вражеские войска усиливают давление на российские позиции. По словам Марочко, ситуация на артемовском направлении остается самой сложной. Для ее стабилизации были брошены дополнительные силы. Ранее Марочко допустил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска. По его словам, военные доставили партию боеприпасов для артиллерии НАТО, среди которых могли быть и кассетные, передает «Национальная служба новостей». Вооруженные силы Украины увеличили число атак на российской линии обороны на артемовском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На донецком направлении вооруженные формирования Украины в три раза увеличили атаки для преодоления наших оборонительных рубежей», — сообщил Марочко РИА Новости. Он отметил, что в районе Артемовска вражеские войска усиливают давление на российские позиции. По словам Марочко, ситуация на артемовском направлении остается самой сложной. Для ее стабилизации были брошены дополнительные силы. Ранее Марочко допустил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска. По его словам, военные доставили партию боеприпасов для артиллерии НАТО, среди которых могли быть и кассетные, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям