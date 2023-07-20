Артиллерия ВДВ разгромила личный состав ВСУ под Артемовском

На подступах к Артемовску (Бахмуту) артиллеристы подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили группировки армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчетом беспилотных летательных аппаратов одного из соединений ВДВ было обнаружено две единицы бронированной техники украинских националистов, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав», — заявили в ведомстве, информацию приводит РИА Новости. Отмечается, что было несколько артиллерийских залпов. После корректировки противнику был нанесен максимальный урон. Две бронированные боевые машины были уничтожены.
После начала контрнаступления армия Украины несколько раз пыталась прорваться около Артемовска. Российские силы успешно отражают атаки. Также Вооруженным силам Украины (ВСУ) мешает российская линия обороны, которая включает в себя минные поля, передает RT. 19 июля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что подразделения ВСУ в районе Артемовска получили кассетные боеприпасы.
До доставки кассетных бомб заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что ситуация на восточном фронте обострилась. По ее словам, армия России наступает севернее Артемовска.
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