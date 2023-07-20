Рогов раскрыл планы ВСУ по захвату ЗАЭС

Рогов: ВСУ готовят операцию по захвату Запорожской АЭС на конец июля
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Украинские солдаты готовятся напасть на ЗАЭС в конце июля Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Исходя из поступающих по различным каналам оперативных данных, украинские войска готовят военную провокацию по форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС на конец июля», — отметил Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что к концу июля подразделения ВСУ смогут с меньшими усилиями пересечь Днепр. Дело в том, что ранее ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, которая стоит на реке.

Рогов неоднократно отмечал, что украинские войска хотят организовать провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, в Киеве продолжают обсуждать план для подрыва или захвата станции, передает «Национальная служба новостей».

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что Украина может ударить по станции беспилотниками 5 июля. Также в этот день в telegram-каналах распространялись фотографии с минами на крышах энергоблоков. Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пятого числа не выявило признаков минирования.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Исходя из поступающих по различным каналам оперативных данных, украинские войска готовят военную провокацию по форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС на конец июля», — отметил Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что к концу июля подразделения ВСУ смогут с меньшими усилиями пересечь Днепр. Дело в том, что ранее ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, которая стоит на реке. Рогов неоднократно отмечал, что украинские войска хотят организовать провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, в Киеве продолжают обсуждать план для подрыва или захвата станции, передает «Национальная служба новостей». Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что Украина может ударить по станции беспилотниками 5 июля. Также в этот день в telegram-каналах распространялись фотографии с минами на крышах энергоблоков. Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пятого числа не выявило признаков минирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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