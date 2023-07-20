Рогов раскрыл планы ВСУ по захвату ЗАЭС

Рогов: ВСУ готовят операцию по захвату Запорожской АЭС на конец июля

20 июля 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты готовятся напасть на ЗАЭС в конце июля Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Исходя из поступающих по различным каналам оперативных данных, украинские войска готовят военную провокацию по форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС на конец июля», — отметил Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что к концу июля подразделения ВСУ смогут с меньшими усилиями пересечь Днепр. Дело в том, что ранее ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, которая стоит на реке. Рогов неоднократно отмечал, что украинские войска хотят организовать провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, в Киеве продолжают обсуждать план для подрыва или захвата станции, передает «Национальная служба новостей». Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что Украина может ударить по станции беспилотниками 5 июля. Также в этот день в telegram-каналах распространялись фотографии с минами на крышах энергоблоков. Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пятого числа не выявило признаков минирования.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Исходя из поступающих по различным каналам оперативных данных, украинские войска готовят военную провокацию по форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС на конец июля», — отметил Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что к концу июля подразделения ВСУ смогут с меньшими усилиями пересечь Днепр. Дело в том, что ранее ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, которая стоит на реке. Рогов неоднократно отмечал, что украинские войска хотят организовать провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, в Киеве продолжают обсуждать план для подрыва или захвата станции, передает «Национальная служба новостей». Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что Украина может ударить по станции беспилотниками 5 июля. Также в этот день в telegram-каналах распространялись фотографии с минами на крышах энергоблоков. Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пятого числа не выявило признаков минирования.