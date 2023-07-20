20 июля 2023

В ХМАО силовики спасли женщину, которая сидела на краю крыши многоэтажного дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул. 1-ая Заводская, дом 20. Курган, пожарная машина, разговор по телефону, полиция
Сотрудник сургутской полиции спас женщину, которая сидела на крыше недостроенной многоэтажки Фото:

Сотрудники УМВД по Сургуту (ХМАО) спасли женщину, которая забралась на чердак многоэтажного дома и села на краю крыши. Об этом сообщает telegram-канал МВД Медиа.

«В ХМАО в дежурную часть УМВД России по г. Сургуту поступило сообщение о том, что на краю крыши высотного недостроенного дома по адресу Югорский тракт стоит женщина. На место происшествия был незамедлительно направлен экипаж ППС полиции в составе сержантов полиции Дмитрия Казанцева и Алексея Журлова. Взобравшись на крышу, полицейские обнаружили сидящую на краю гражданку, которая что-то выкрикивала стоящим внизу людям. Все попытки правоохранителей завести разговор она игнорировала», — указано в сообщении telegram-канала МВД Медиа.

В какой-то момент на крышу дома поднялся заместитель командира отдельного батальона ППС Арслан Аракчиев. Мужчина улучил момент, когда женщина отклонилась назад, схватил ее и оттащил от края крыши. После этого силовики помогли ей спуститься вниз и передали врачам, которые отвезли югорчанку в одно из медицинских учреждений Сургута.

Сотрудники УМВД по г. Сургуту, которые спасли женщину, сидевшую на краю крыши
Сотрудники УМВД по г. Сургуту, которые спасли женщину, сидевшую на краю крыши

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Сотрудники УМВД по Сургуту (ХМАО) спасли женщину, которая забралась на чердак многоэтажного дома и села на краю крыши. Об этом сообщает telegram-канал МВД Медиа. «В ХМАО в дежурную часть УМВД России по г. Сургуту поступило сообщение о том, что на краю крыши высотного недостроенного дома по адресу Югорский тракт стоит женщина. На место происшествия был незамедлительно направлен экипаж ППС полиции в составе сержантов полиции Дмитрия Казанцева и Алексея Журлова. Взобравшись на крышу, полицейские обнаружили сидящую на краю гражданку, которая что-то выкрикивала стоящим внизу людям. Все попытки правоохранителей завести разговор она игнорировала», — указано в сообщении telegram-канала МВД Медиа. В какой-то момент на крышу дома поднялся заместитель командира отдельного батальона ППС Арслан Аракчиев. Мужчина улучил момент, когда женщина отклонилась назад, схватил ее и оттащил от края крыши. После этого силовики помогли ей спуститься вниз и передали врачам, которые отвезли югорчанку в одно из медицинских учреждений Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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