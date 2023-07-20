Сотрудники УМВД по Сургуту (ХМАО) спасли женщину, которая забралась на чердак многоэтажного дома и села на краю крыши. Об этом сообщает telegram-канал МВД Медиа.
«В ХМАО в дежурную часть УМВД России по г. Сургуту поступило сообщение о том, что на краю крыши высотного недостроенного дома по адресу Югорский тракт стоит женщина. На место происшествия был незамедлительно направлен экипаж ППС полиции в составе сержантов полиции Дмитрия Казанцева и Алексея Журлова. Взобравшись на крышу, полицейские обнаружили сидящую на краю гражданку, которая что-то выкрикивала стоящим внизу людям. Все попытки правоохранителей завести разговор она игнорировала», — указано в сообщении telegram-канала МВД Медиа.
В какой-то момент на крышу дома поднялся заместитель командира отдельного батальона ППС Арслан Аракчиев. Мужчина улучил момент, когда женщина отклонилась назад, схватил ее и оттащил от края крыши. После этого силовики помогли ей спуститься вниз и передали врачам, которые отвезли югорчанку в одно из медицинских учреждений Сургута.
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