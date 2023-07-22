В Кемерово нашли мертвым шестилетнего мальчика, пропавшего накануне

Следователи осматривают место происшествия
Пропавшего в Кузбассе шестилетнего мальчика нашли мертвым в водоеме. Об этом сообщили в СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.
«В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего», — говорится в
Как пояснили в ведомстве, шестилетний ребенок накануне ушел с участка своего дома и не вернулся. После этого силовыми структурами было возбуждено уголовное дело. Поисками мальчика незамедлительно стали заниматься сотни неравнодушных людей.
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