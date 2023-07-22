22 июля 2023

В Кемерово нашли мертвым шестилетнего мальчика, пропавшего накануне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Следователи осматривают место происшествия Фото:

Пропавшего в Кузбассе шестилетнего мальчика нашли мертвым в водоеме. Об этом сообщили в СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

«В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины смерти мальчика.

Как пояснили в ведомстве, шестилетний ребенок накануне ушел с участка своего дома и не вернулся. После этого силовыми структурами было возбуждено уголовное дело. Поисками мальчика незамедлительно стали заниматься сотни неравнодушных людей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пропавшего в Кузбассе шестилетнего мальчика нашли мертвым в водоеме. Об этом сообщили в СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу. «В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины смерти мальчика. Как пояснили в ведомстве, шестилетний ребенок накануне ушел с участка своего дома и не вернулся. После этого силовыми структурами было возбуждено уголовное дело. Поисками мальчика незамедлительно стали заниматься сотни неравнодушных людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...