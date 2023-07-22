В водоемах ХМАО утонули пьяные девушка и мужчина

Оба инцидента произошли в один день
В четвертом микрорайоне Лянтора (ХМАО) 22 июля на водоеме утонула пьяная девушка, в эти же сутки на карьере в районе Югорского тракта в состоянии алкогольного опьянения утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«На водоемах Югры 22 июля произошло трагическое происшествия с гибелью людей. Около 07:00 часов утра утонула 19-летняя девушка. По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения», — рассказала пресс-служба МЧС региона в telegram-канале.
Другой случай произошел в тот же день на карьере в районе Югорского тракта. Пьяный мужчина нырнул в воду, но всплыть уже не смог.
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