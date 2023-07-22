В водоемах ХМАО утонули пьяные девушка и мужчина

23 июля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Оба инцидента произошли в один день Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В четвертом микрорайоне Лянтора (ХМАО) 22 июля на водоеме утонула пьяная девушка, в эти же сутки на карьере в районе Югорского тракта в состоянии алкогольного опьянения утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «На водоемах Югры 22 июля произошло трагическое происшествия с гибелью людей. Около 07:00 часов утра утонула 19-летняя девушка. По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения», — рассказала пресс-служба МЧС региона в telegram-канале. Другой случай произошел в тот же день на карьере в районе Югорского тракта. Пьяный мужчина нырнул в воду, но всплыть уже не смог.

В четвертом микрорайоне Лянтора (ХМАО) 22 июля на водоеме утонула пьяная девушка, в эти же сутки на карьере в районе Югорского тракта в состоянии алкогольного опьянения утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «На водоемах Югры 22 июля произошло трагическое происшествия с гибелью людей. Около 07:00 часов утра утонула 19-летняя девушка. По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения», — рассказала пресс-служба МЧС региона в telegram-канале. Другой случай произошел в тот же день на карьере в районе Югорского тракта. Пьяный мужчина нырнул в воду, но всплыть уже не смог.