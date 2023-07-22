22 июля 2023
21 июля 2023

В водоемах ХМАО утонули пьяные девушка и мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусор на пляже Верх-Исетского пруда. Екатеринбург , верх-исетский пруд, голуби, утки
Оба инцидента произошли в один день Фото:

В четвертом микрорайоне Лянтора (ХМАО) 22 июля на водоеме утонула пьяная девушка, в эти же сутки на карьере в районе Югорского тракта в состоянии алкогольного опьянения утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«На водоемах Югры 22 июля произошло трагическое происшествия с гибелью людей. Около 07:00 часов утра утонула 19-летняя девушка. По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения», — рассказала пресс-служба МЧС региона в telegram-канале.

Другой случай произошел в тот же день на карьере в районе Югорского тракта. Пьяный мужчина нырнул в воду, но всплыть уже не смог.

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В четвертом микрорайоне Лянтора (ХМАО) 22 июля на водоеме утонула пьяная девушка, в эти же сутки на карьере в районе Югорского тракта в состоянии алкогольного опьянения утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «На водоемах Югры 22 июля произошло трагическое происшествия с гибелью людей. Около 07:00 часов утра утонула 19-летняя девушка. По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения», — рассказала пресс-служба МЧС региона в telegram-канале. Другой случай произошел в тот же день на карьере в районе Югорского тракта. Пьяный мужчина нырнул в воду, но всплыть уже не смог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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