В ХМАО назвали список самых коррумпированных городов

В ХМАО коррупцию чаще всего выявляют в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске

24 июля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Чаще всего коррупцию выявляли в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск стали самыми коррумпированными городами ХМАО по итогам шести месяцев 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по округу. «Подведены итоги работы по расследованию коррупционных преступлений в первом полугодии 2023 года. Если исходить из количественных показателей, то в 2023 году наиболее часто факты коррупции выявлялись в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В целом же за полугодие следователи ХМАО возбудили 157 уголовных дел коррупционной направленности. Расследования по 126 из них уже завершено, материалы переданы в суд. Обвиняемыми стали 54 человека. Арестовано имущество на общую сумму в 305 млн рублей. В ведомстве назвали и самые частые виды преступлений, о которых становится известно следственным органам. Это дача и получение взяток, мошеннические действия и коммерческие подкупы.

Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск стали самыми коррумпированными городами ХМАО по итогам шести месяцев 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по округу. «Подведены итоги работы по расследованию коррупционных преступлений в первом полугодии 2023 года. Если исходить из количественных показателей, то в 2023 году наиболее часто факты коррупции выявлялись в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В целом же за полугодие следователи ХМАО возбудили 157 уголовных дел коррупционной направленности. Расследования по 126 из них уже завершено, материалы переданы в суд. Обвиняемыми стали 54 человека. Арестовано имущество на общую сумму в 305 млн рублей. В ведомстве назвали и самые частые виды преступлений, о которых становится известно следственным органам. Это дача и получение взяток, мошеннические действия и коммерческие подкупы.