В ХМАО назвали список самых коррумпированных городов

Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск стали самыми коррумпированными городами ХМАО по итогам шести месяцев 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по округу.
«Подведены итоги работы по расследованию коррупционных преступлений в первом полугодии 2023 года. Если исходить из количественных показателей, то в 2023 году наиболее часто факты коррупции выявлялись в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
В целом же за полугодие следователи ХМАО возбудили 157 уголовных дел коррупционной направленности. Расследования по 126 из них уже завершено, материалы переданы в суд. Обвиняемыми стали 54 человека. Арестовано имущество на общую сумму в 305 млн рублей.
В ведомстве назвали и самые частые виды преступлений, о которых становится известно следственным органам. Это дача и получение взяток, мошеннические действия и коммерческие подкупы.
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