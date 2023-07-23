23 июля 2023
22 июля 2023

В «дочке» «Роснефти» в ХМАО сменился генеральный директор

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
Должность руководителя «РН-Няганьнефтегаза» занял Эдуард Муслимов Фото:

В компании «РН-Няганьнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) сменился генеральный директор. На предприятии URA.RU сообщили, что новым руководителем нефтегазодобывающего предприятия стал Эдуард Муслимов.

«В „РН-Няганьнефтегазе“ назначили нового генерального директора. Место руководителя предприятия занял Эдуард Муслимов», — сообщили в дочернем обществе «Роснефти».

До Муслимова компанию возглавлял Андрей Пятаев. Он руководил предприятием на протяжении семи лет.

Ранее URA.RU писало, что «РН-Няганьнефтегаз» ищет начальника управления капитального строительства. Руководителю обещают зарплату от 295 тысяч рублей.

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В компании «РН-Няганьнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) сменился генеральный директор. На предприятии URA.RU сообщили, что новым руководителем нефтегазодобывающего предприятия стал Эдуард Муслимов. «В „РН-Няганьнефтегазе“ назначили нового генерального директора. Место руководителя предприятия занял Эдуард Муслимов», — сообщили в дочернем обществе «Роснефти». До Муслимова компанию возглавлял Андрей Пятаев. Он руководил предприятием на протяжении семи лет. Ранее URA.RU писало, что «РН-Няганьнефтегаз» ищет начальника управления капитального строительства. Руководителю обещают зарплату от 295 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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