В «дочке» «Роснефти» в ХМАО сменился генеральный директор

24 июля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Должность руководителя «РН-Няганьнефтегаза» занял Эдуард Муслимов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В компании «РН-Няганьнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) сменился генеральный директор. На предприятии URA.RU сообщили, что новым руководителем нефтегазодобывающего предприятия стал Эдуард Муслимов. «В „РН-Няганьнефтегазе“ назначили нового генерального директора. Место руководителя предприятия занял Эдуард Муслимов», — сообщили в дочернем обществе «Роснефти». До Муслимова компанию возглавлял Андрей Пятаев. Он руководил предприятием на протяжении семи лет. Ранее URA.RU писало, что «РН-Няганьнефтегаз» ищет начальника управления капитального строительства. Руководителю обещают зарплату от 295 тысяч рублей.

В компании «РН-Няганьнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) сменился генеральный директор. На предприятии URA.RU сообщили, что новым руководителем нефтегазодобывающего предприятия стал Эдуард Муслимов. «В „РН-Няганьнефтегазе“ назначили нового генерального директора. Место руководителя предприятия занял Эдуард Муслимов», — сообщили в дочернем обществе «Роснефти». До Муслимова компанию возглавлял Андрей Пятаев. Он руководил предприятием на протяжении семи лет. Ранее URA.RU писало, что «РН-Няганьнефтегаз» ищет начальника управления капитального строительства. Руководителю обещают зарплату от 295 тысяч рублей.