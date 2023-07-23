В «дочке» «Роснефти» в ХМАО сменился генеральный директор

Должность руководителя «РН-Няганьнефтегаза» занял Эдуард Муслимов
В компании «РН-Няганьнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) сменился генеральный директор. На предприятии URA.RU сообщили, что новым руководителем нефтегазодобывающего предприятия стал Эдуард Муслимов.
«В „РН-Няганьнефтегазе“ назначили нового генерального директора. Место руководителя предприятия занял Эдуард Муслимов», — сообщили в дочернем обществе «Роснефти».
До Муслимова компанию возглавлял Андрей Пятаев. Он руководил предприятием на протяжении семи лет.
Ранее URA.RU писало, что «РН-Няганьнефтегаз» ищет начальника управления капитального строительства. Руководителю обещают зарплату от 295 тысяч рублей.
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