В Свердловской области нашли пропавшую 11-летнюю девочку

24 июля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Девочку нашли в доме биологической матери (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавшую 11-летнюю девочку из поселка Верхнее Дуброво (Свердловская область) нашли у биологической матери. Девочка жива. Ее здоровью ничего не угрожает. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, поблагодарив волонтеров поискового отряда «Прорыв» за помощь полицейским в поисках ребенка. «Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска и ПДН УВД Заречного в ходе поисковых мероприятий нашли пропавшую в минувшее воскресенье таинственным образом девочку. Ребенок, к счастью, ни в какую криминальную историю не угодил. Девочка жива и здорова и сейчас доставляется в дежурную часть территориального ОВД для официального опроса. Почему она не сообщила своей родной бабушке об уходе, будет установлено в ближайшее время. Возможно, она это сделала по просьбе матери, в отношении которой уже подготовлены документы на лишение родительских прав», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU писало, что накануне в поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) пропала 11-летняя девочка. Ребенок воспитывался бабушкой. К поискам присоединились волонтеры «Прорыва».

Пропавшую 11-летнюю девочку из поселка Верхнее Дуброво (Свердловская область) нашли у биологической матери. Девочка жива. Ее здоровью ничего не угрожает. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, поблагодарив волонтеров поискового отряда «Прорыв» за помощь полицейским в поисках ребенка. «Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска и ПДН УВД Заречного в ходе поисковых мероприятий нашли пропавшую в минувшее воскресенье таинственным образом девочку. Ребенок, к счастью, ни в какую криминальную историю не угодил. Девочка жива и здорова и сейчас доставляется в дежурную часть территориального ОВД для официального опроса. Почему она не сообщила своей родной бабушке об уходе, будет установлено в ближайшее время. Возможно, она это сделала по просьбе матери, в отношении которой уже подготовлены документы на лишение родительских прав», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU писало, что накануне в поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) пропала 11-летняя девочка. Ребенок воспитывался бабушкой. К поискам присоединились волонтеры «Прорыва».