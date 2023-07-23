В Свердловской области пропала 11-летняя девочка. Фото

24 июля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Девочка пропала 23 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Верхнее Дуброво Белоярского района Свердловской области пропала 11-летняя Софья Богатырева. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Пропала Софья Богатырева. Рост 146 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые. Была одета в джинсовую кепку, разноцветную футболку, короткие шорты, кроссовки розового цвета. Особая примета — родимое пятно на левой ноге», — рассказали на странице ДПСО «Прорыв» Свердловская область «Вконтакте». Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Заречный». Всем, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просьба звонить по телефону полиции (834377) 2-10-59 или координатору поискового отряда 89000484903. Ориентировка на пропавшую девочку Фото: ДПСО «Прорыв» Свердловская область, https://vk.com/poproriw

В поселке Верхнее Дуброво Белоярского района Свердловской области пропала 11-летняя Софья Богатырева. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Пропала Софья Богатырева. Рост 146 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые. Была одета в джинсовую кепку, разноцветную футболку, короткие шорты, кроссовки розового цвета. Особая примета — родимое пятно на левой ноге», — рассказали на странице ДПСО «Прорыв» Свердловская область «Вконтакте». Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Заречный». Всем, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просьба звонить по телефону полиции (834377) 2-10-59 или координатору поискового отряда 89000484903.