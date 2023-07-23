23 июля 2023

В Свердловской области пропала 11-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, девочки, дети, самокат
Девочка пропала 23 июля Фото:

В поселке Верхнее Дуброво Белоярского района Свердловской области пропала 11-летняя Софья Богатырева. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Пропала Софья Богатырева. Рост 146 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые. Была одета в джинсовую кепку, разноцветную футболку, короткие шорты, кроссовки розового цвета. Особая примета — родимое пятно на левой ноге», — рассказали на странице ДПСО «Прорыв» Свердловская область «Вконтакте».

Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Заречный». Всем, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просьба звонить по телефону полиции (834377) 2-10-59 или координатору поискового отряда 89000484903.

Ориентировка на пропавшую девочку
Ориентировка на пропавшую девочку
Фото:

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В поселке Верхнее Дуброво Белоярского района Свердловской области пропала 11-летняя Софья Богатырева. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Пропала Софья Богатырева. Рост 146 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые. Была одета в джинсовую кепку, разноцветную футболку, короткие шорты, кроссовки розового цвета. Особая примета — родимое пятно на левой ноге», — рассказали на странице ДПСО «Прорыв» Свердловская область «Вконтакте». Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Заречный». Всем, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просьба звонить по телефону полиции (834377) 2-10-59 или координатору поискового отряда 89000484903.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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