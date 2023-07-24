24 июля 2023

В Челябинске прошли похороны экс-полпреда президента в регионе. Фото, видео

Бывшего полпреда Суденкова отпели 25 июля в кафедральном соборе Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Суденкова Николая. Челябинск, суденков николай, похороны суденкова николая
Николай Суденков скончался на 77-м году жизни Фото:

Бывшего полпреда президента в Челябинской области Николая Суденкова похоронили 25 июля на Шершневском кладбище областного центра. Об этом передает с места события корреспондент URA.RU.

Церемония прощания и отпевание прошли в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Из VIP-челябинцев присутствовали бывший вице-губернатор Борис Мизрахи, экс-министр сельского хозяйства Иван Феклин, возглавлявший Челябинский областной суд до 2013 года Федор Вяткин. Также проводить покойного пришли его родственники.

После распада Советского Союза Суденков занимал пост заместителя главы администрации Челябинской области, курируя внешнеэкономическую деятельность. После того как губернатор Вадим Соловьев в 1996 году проиграл выборы Петру Сумину, Суденков ушел в отставку. В 1997 году он вернулся на госслужбу, став полпредом президента на Южном Урале. Летом 2000 года полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы, а Суденков ушел в бизнес. Скончался он в конце прошлой недели в возрасте 76 лет.

Похороны Суденкова Николая. Челябинск
Фото:
Похороны Суденкова Николая. Челябинск
Фото:
Похороны Суденкова Николая. Челябинск
Фото:
Похороны Суденкова Николая. Челябинск
Фото:
Похороны Суденкова Николая. Челябинск
Фото:

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Бывшего полпреда президента в Челябинской области Николая Суденкова похоронили 25 июля на Шершневском кладбище областного центра. Об этом передает с места события корреспондент URA.RU. Церемония прощания и отпевание прошли в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Из VIP-челябинцев присутствовали бывший вице-губернатор Борис Мизрахи, экс-министр сельского хозяйства Иван Феклин, возглавлявший Челябинский областной суд до 2013 года Федор Вяткин. Также проводить покойного пришли его родственники. После распада Советского Союза Суденков занимал пост заместителя главы администрации Челябинской области, курируя внешнеэкономическую деятельность. После того как губернатор Вадим Соловьев в 1996 году проиграл выборы Петру Сумину, Суденков ушел в отставку. В 1997 году он вернулся на госслужбу, став полпредом президента на Южном Урале. Летом 2000 года полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы, а Суденков ушел в бизнес. Скончался он в конце прошлой недели в возрасте 76 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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