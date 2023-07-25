Пашинян заявил о неготовности отпускать российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы были отправлены в Нагорный Карабах для защиты мирного населения. Вывод военных оттуда будет возможен лишь в том случае, если гражданским не будет ничего угрожать. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Размещение российских миротворцев в Карабахе осуществлялось с определенной целью. <…> Миротворцы направляются [туда] для предотвращения массовой гибели людей. Если Россия решит вывести миротворцев, это будет означать, что в Нагорном Карабахе нет угрозы жизни людей», — сказал Никол Пашинян в беседе с ТАСС.
Ранее Пашинян уже допускал вывод миротворцев из Нагорного Карабаха в случае гарантий безопасности для армянского населения. Тем не менее председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян заявлял, что Нагорный Карабах уже продолжительное время находится в блокаде. Он также заявил, что регион находится под угрозой гуманитарной катастрофы, напоминает
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