Губернатор Махонин помог итальянцам, которые хотели жить в Перми

26 июля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Благодаря позиции Махонина итальянцам одобрили льготы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Италии, которым отказывали во временном проживании в Перми, могут в скором времени получить такое право. Как написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко, добиться квот на выдачу разрешения на проживание для иностранцев удалось благодаря позиции главы края Дмитрия Махонина. «Благодаря активной позиции губернатора Пермского края Дмитрия Махонина решение по обращению было найдено! Квоты гражданами Италии получены!» — написал омбудсмен. Для этого пришлось тщательно разбирать ситуацию с главой краевого ГУ МВД Александром Щегловым, вести переговоры с родственниками в Италии и проводить множество процедур. Итальянская пара решила переехать в Пермь к своему внуку, который учится в пермском медуниверситете и собирается работать в городе. Для этого супруги продали недвижимость и приехали в Россию, где им дважды отказывали в выдаче квот на проживание здесь. После второй неудачи иностранные граждане решили обратиться к омбудсмену.

Жители Италии, которым отказывали во временном проживании в Перми, могут в скором времени получить такое право. Как написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко, добиться квот на выдачу разрешения на проживание для иностранцев удалось благодаря позиции главы края Дмитрия Махонина. «Благодаря активной позиции губернатора Пермского края Дмитрия Махонина решение по обращению было найдено! Квоты гражданами Италии получены!» — написал омбудсмен. Для этого пришлось тщательно разбирать ситуацию с главой краевого ГУ МВД Александром Щегловым, вести переговоры с родственниками в Италии и проводить множество процедур. Итальянская пара решила переехать в Пермь к своему внуку, который учится в пермском медуниверситете и собирается работать в городе. Для этого супруги продали недвижимость и приехали в Россию, где им дважды отказывали в выдаче квот на проживание здесь. После второй неудачи иностранные граждане решили обратиться к омбудсмену.