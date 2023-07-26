В России ограничат продажу медицинского спирта

26 июля 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

В России ужесточат торговлю медицинским спиртом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума РФ приняла закон, ужесточающий требования к оптовой торговле медицинским спиртом. Такие меры были приняты для борьбы с оборотом опасного суррогатного алкоголя. С 1 сентября в России будет усилен контроль за торговлей препаратов с наименованием «Этанол», так как, по данным МВД, весомая доля такой продукции попадает в нелегальный оборот и используется для изготовления суррогатного алкоголя. Новый закон будет ограничивать лиц, которым оптовые торговцы могут продавать этанол. В список входят юрлица и индивидуальные предприниматели, у которых есть лицензия на фармацевтическую или медицинскую деятельность. Также в перечень включены иностранные компании из государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Также производителей этанола обязуют наносить средства идентификации на потребительскую упаковку, если она является индивидуальной для какого-либо препарата с 1 апреля 2024 года. Сам закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, а в новых регионах РФ большинство положений инициативы начнут действовать только с 1 сентября 2024 года. В начале июня в России было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем. По данным Минздрава, некачественным сидром отравились более 100 человек. При этом, более 20 человек скончались, передает RT. В МВД сообщали, что спиртосодержащая жидкость хранилась на складе полиции до того, как попасть на рынок, пишет «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума РФ приняла закон, ужесточающий требования к оптовой торговле медицинским спиртом. Такие меры были приняты для борьбы с оборотом опасного суррогатного алкоголя. С 1 сентября в России будет усилен контроль за торговлей препаратов с наименованием «Этанол», так как, по данным МВД, весомая доля такой продукции попадает в нелегальный оборот и используется для изготовления суррогатного алкоголя. Новый закон будет ограничивать лиц, которым оптовые торговцы могут продавать этанол. В список входят юрлица и индивидуальные предприниматели, у которых есть лицензия на фармацевтическую или медицинскую деятельность. Также в перечень включены иностранные компании из государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Также производителей этанола обязуют наносить средства идентификации на потребительскую упаковку, если она является индивидуальной для какого-либо препарата с 1 апреля 2024 года. Сам закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, а в новых регионах РФ большинство положений инициативы начнут действовать только с 1 сентября 2024 года. В начале июня в России было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем. По данным Минздрава, некачественным сидром отравились более 100 человек. При этом, более 20 человек скончались, передает RT. В МВД сообщали, что спиртосодержащая жидкость хранилась на складе полиции до того, как попасть на рынок, пишет «Ридус».