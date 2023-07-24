Путин подписал закон о штрафах за нарушения при производстве пива и сидра

24 июля 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Максимальный штраф за нарушения при производстве пива составляет 300 000 рублей, следует из закона Фото: Московец Илья © URA.RU С 1 сентября 2023 года нарушители производства, оборота пива и пивных напитков будут штрафоваться на сумму до 300 000 рублей. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «Для юридических лиц нарушение производства, оборота пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи повлечет штраф в 200—300 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 60 суток», — следует из текста закона. Такая норма будет действовать только при условии, если юрлицо не включено в реестр производителей. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации . Закон устанавливает также наказание для юрлиц, которые зарегистрированы в реестре производителей. Они будут наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Возможна и конфискация оборудования и продукции. Если нарушение грубое, то штраф составит 150—200 тысяч рублей. В таком случае юрлицо будет вынуждено приостановить деятельность на 30 дней.

С 1 сентября 2023 года нарушители производства, оборота пива и пивных напитков будут штрафоваться на сумму до 300 000 рублей. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «Для юридических лиц нарушение производства, оборота пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи повлечет штраф в 200—300 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 60 суток», — следует из текста закона. Такая норма будет действовать только при условии, если юрлицо не включено в реестр производителей. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон устанавливает также наказание для юрлиц, которые зарегистрированы в реестре производителей. Они будут наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Возможна и конфискация оборудования и продукции. Если нарушение грубое, то штраф составит 150—200 тысяч рублей. В таком случае юрлицо будет вынуждено приостановить деятельность на 30 дней.