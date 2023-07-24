Путин подписал закон о штрафах за нарушения при производстве пива и сидра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Екатеринбург, пиво, досуг, алкоголь, спиртное
Максимальный штраф за нарушения при производстве пива составляет 300 000 рублей, следует из закона Фото:

С 1 сентября 2023 года нарушители производства, оборота пива и пивных напитков будут штрафоваться на сумму до 300 000 рублей. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

«Для юридических лиц нарушение производства, оборота пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи повлечет штраф в 200—300 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 60 суток», — следует из текста закона. Такая норма будет действовать только при условии, если юрлицо не включено в реестр производителей. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает также наказание для юрлиц, которые зарегистрированы в реестре производителей. Они будут наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Возможна и конфискация оборудования и продукции. Если нарушение грубое, то штраф составит 150—200 тысяч рублей. В таком случае юрлицо будет вынуждено приостановить деятельность на 30 дней.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября 2023 года нарушители производства, оборота пива и пивных напитков будут штрафоваться на сумму до 300 000 рублей. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «Для юридических лиц нарушение производства, оборота пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи повлечет штраф в 200—300 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 60 суток», — следует из текста закона. Такая норма будет действовать только при условии, если юрлицо не включено в реестр производителей. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон устанавливает также наказание для юрлиц, которые зарегистрированы в реестре производителей. Они будут наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Возможна и конфискация оборудования и продукции. Если нарушение грубое, то штраф составит 150—200 тысяч рублей. В таком случае юрлицо будет вынуждено приостановить деятельность на 30 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...