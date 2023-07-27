Главе СКР Бастрыкину доложат о проверке жалоб челябинцев

28 июля 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину пожаловались челябинцы на пробелы в правилах застройки и землепользования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке информации из видеообращения жителей Челябинска о незаконных правилах строительства и землепользования, из-за которых могут быть уничтожены городской бор и социальные объекты. Об этом сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». «На одном из видеохостингов жители Челябинска сообщают, что незаконные правила застройки и землепользования позволят местной администрации передавать под жилую застройку участки, на которых располагаются социальные объекты. По мнению местных жителей, могут быть уничтожены памятник природы — городской бор, интернат для детей с ДЦП, школа олимпийского резерва. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить об установленных обстоятельствах по данным доводам», — говорится в сообщении ведомства. В ведомстве уточнили, что по данному факту следственными органами СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ, однако прокурором Калининского района города Челябинска Полежаевой Т.В. было принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, которое в настоящее время обжалуется. Жители в свою очередь утверждают, что им не дают возможность участвовать в общественной жизни Челябинска. Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за строительства жилого микрорайона на берегу озера Чебаркуль в Челябинской области. С жалобами на стройку обратились местные жители. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке информации из видеообращения жителей Челябинска о незаконных правилах строительства и землепользования, из-за которых могут быть уничтожены городской бор и социальные объекты. Об этом сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». «На одном из видеохостингов жители Челябинска сообщают, что незаконные правила застройки и землепользования позволят местной администрации передавать под жилую застройку участки, на которых располагаются социальные объекты. По мнению местных жителей, могут быть уничтожены памятник природы — городской бор, интернат для детей с ДЦП, школа олимпийского резерва. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить об установленных обстоятельствах по данным доводам», — говорится в сообщении ведомства. В ведомстве уточнили, что по данному факту следственными органами СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ, однако прокурором Калининского района города Челябинска Полежаевой Т.В. было принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, которое в настоящее время обжалуется. Жители в свою очередь утверждают, что им не дают возможность участвовать в общественной жизни Челябинска. Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за строительства жилого микрорайона на берегу озера Чебаркуль в Челябинской области. С жалобами на стройку обратились местные жители.