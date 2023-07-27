27 июля 2023
26 июля 2023

В ХМАО от укусов клещей пострадали больше четырех тысяч жителей

В ХМАО от укусов клещей пострадали более четырех тысяч жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ, членистоногие, бореллиоз, болезнь лайма
Среди пострадавших привиты против клещевого энцефалита всего 19,3% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала сезона зафиксирован 4 751 случай присасывания клещей. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«По состоянию на 27 июля с начала эпидемического сезона в Югре зарегистрировано 4 751 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей во всех муниципальных образованиях», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что среди пострадавших привиты против клещевого энцефалита всего 19,3%.

В ведомстве отметили, что чаще всего клещи кусают в лесу (30,96%), на дачах (29,99%) и в черте поселений (20,1%). Реже всего с паразитами югорчане встречаются на пляжах и набережных (0,74%).

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В Ханты-Мансийском автономном округе с начала сезона зафиксирован 4 751 случай присасывания клещей. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «По состоянию на 27 июля с начала эпидемического сезона в Югре зарегистрировано 4 751 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей во всех муниципальных образованиях», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что среди пострадавших привиты против клещевого энцефалита всего 19,3%. В ведомстве отметили, что чаще всего клещи кусают в лесу (30,96%), на дачах (29,99%) и в черте поселений (20,1%). Реже всего с паразитами югорчане встречаются на пляжах и набережных (0,74%).
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© Служба новостей «URA.RU»
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