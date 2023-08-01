В Пермском крае убийца оставался на свободе более 10 лет

Пермяка осудили на пожизненный срок за убийства, совершенные в 2009 и 2021 годах
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Задержали убийцу в 2022 году Фото:

В Пермском крае суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Кизела, которого признали виновным в трех убийствах. Первые два он совершил в 2009 году, а третье в 2021-м. Задержали мужчину только зимой 2022 года, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

«31 января 2022 года злоумышленник был задержан и в дальнейшем заключен под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщается на сайте ведомства.

В СКР рассказали, что первыми жертвами убийцы весной 2009 года в поселке Широковском стали его знакомые мужчина и женщина, с которыми он распивал алкоголь в гаражном боксе. Тела он закопал рядом с гаражом. В ноябре 2021 года мужчина совершил новое убийство. В общежитии Губахи он до смерти избил свою сожительницу, а ее тело расчленил и спрятал.

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В Пермском крае суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Кизела, которого признали виновным в трех убийствах. Первые два он совершил в 2009 году, а третье в 2021-м. Задержали мужчину только зимой 2022 года, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю. «31 января 2022 года злоумышленник был задержан и в дальнейшем заключен под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщается на сайте ведомства. В СКР рассказали, что первыми жертвами убийцы весной 2009 года в поселке Широковском стали его знакомые мужчина и женщина, с которыми он распивал алкоголь в гаражном боксе. Тела он закопал рядом с гаражом. В ноябре 2021 года мужчина совершил новое убийство. В общежитии Губахи он до смерти избил свою сожительницу, а ее тело расчленил и спрятал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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