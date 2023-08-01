В Пермском крае убийца оставался на свободе более 10 лет

В Пермском крае суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Кизела, которого признали виновным в трех убийствах. Первые два он совершил в 2009 году, а третье в 2021-м. Задержали мужчину только зимой 2022 года, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
«31 января 2022 года злоумышленник был задержан и в дальнейшем заключен под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщается на сайте ведомства.
В СКР рассказали, что первыми жертвами убийцы весной 2009 года в поселке Широковском стали его знакомые мужчина и женщина, с которыми он распивал алкоголь в гаражном боксе. Тела он закопал рядом с гаражом. В ноябре 2021 года мужчина совершил новое убийство. В общежитии Губахи он до смерти избил свою сожительницу, а ее тело расчленил и спрятал.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.