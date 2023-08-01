В Челябинске 2 августа бойцы и ветераны отмечают День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Они приняли участие в построении, праздничном шествии и приняли поздравления генерала ВДВ Анатолия Качанова, передает корреспондент URA.RU.
«Воздушно-десантные войска всегда считались и будут считаться элитными. Туда строгий отбор, берут самых лучших и преданных, патриотов нашей Родины. Поздравляю всех с 93-й годовщиной ВДВ. Желаю здоровья и удачи!» — выступил перед участниками мероприятиями Качанов.
Бойцы, ветераны ВДВ и их семья приняли участие в построении. Затем шествие двинулось от площади Революции до Вечного Огня. К мемориалу они возложили цветы.
Для проведения торжественного шествия 2 августа был перекрыт участок дороги от перекрестка Ленина-Цвиллинга до улицы Коммуны. Ограничения длились до 12:00.
В Челябинске 2 августа бойцы и ветераны отмечают День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Они приняли участие в построении, праздничном шествии и приняли поздравления генерала ВДВ Анатолия Качанова, передает корреспондент URA.RU. «Воздушно-десантные войска всегда считались и будут считаться элитными. Туда строгий отбор, берут самых лучших и преданных, патриотов нашей Родины. Поздравляю всех с 93-й годовщиной ВДВ. Желаю здоровья и удачи!» — выступил перед участниками мероприятиями Качанов. Бойцы, ветераны ВДВ и их семья приняли участие в построении. Затем шествие двинулось от площади Революции до Вечного Огня. К мемориалу они возложили цветы. Для проведения торжественного шествия 2 августа был перекрыт участок дороги от перекрестка Ленина-Цвиллинга до улицы Коммуны. Ограничения длились до 12:00.