01 августа 2023

В Челябинске отмечают День ВДВ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День вдв. Челябинск
Бойцы и ветераны ВДВ приняли участие в праздничных мероприятиях Фото:

В Челябинске 2 августа бойцы и ветераны отмечают День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Они приняли участие в построении, праздничном шествии и приняли поздравления генерала ВДВ Анатолия Качанова, передает корреспондент URA.RU.

«Воздушно-десантные войска всегда считались и будут считаться элитными. Туда строгий отбор, берут самых лучших и преданных, патриотов нашей Родины. Поздравляю всех с 93-й годовщиной ВДВ. Желаю здоровья и удачи!» — выступил перед участниками мероприятиями Качанов.

Бойцы, ветераны ВДВ и их семья приняли участие в построении. Затем шествие двинулось от площади Революции до Вечного Огня. К мемориалу они возложили цветы.

Для проведения торжественного шествия 2 августа был перекрыт участок дороги от перекрестка Ленина-Цвиллинга до улицы Коммуны. Ограничения длились до 12:00.

День вдв. Челябинск
Мероприятия в День ВДВ начались с построения
Фото:
День вдв. Челябинск
В праздничных мероприятиях принял участие челябинский депутат Олег Голиков, принимавший участие в СВО
Фото:
День вдв. Челябинск
Участники торжественного шествия возложили цветы на мемориал «Вечный Огонь»
Фото:
День вдв. Челябинск
Бойцы и ветераны ВДВ почтили память своих сослуживцев
Фото:

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В Челябинске 2 августа бойцы и ветераны отмечают День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Они приняли участие в построении, праздничном шествии и приняли поздравления генерала ВДВ Анатолия Качанова, передает корреспондент URA.RU. «Воздушно-десантные войска всегда считались и будут считаться элитными. Туда строгий отбор, берут самых лучших и преданных, патриотов нашей Родины. Поздравляю всех с 93-й годовщиной ВДВ. Желаю здоровья и удачи!» — выступил перед участниками мероприятиями Качанов. Бойцы, ветераны ВДВ и их семья приняли участие в построении. Затем шествие двинулось от площади Революции до Вечного Огня. К мемориалу они возложили цветы. Для проведения торжественного шествия 2 августа был перекрыт участок дороги от перекрестка Ленина-Цвиллинга до улицы Коммуны. Ограничения длились до 12:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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