В Челябинске отмечают День ВДВ. Фото, видео

02 августа 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Бойцы и ветераны ВДВ приняли участие в праздничных мероприятиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 2 августа бойцы и ветераны отмечают День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Они приняли участие в построении, праздничном шествии и приняли поздравления генерала ВДВ Анатолия Качанова, передает корреспондент URA.RU. «Воздушно-десантные войска всегда считались и будут считаться элитными. Туда строгий отбор, берут самых лучших и преданных, патриотов нашей Родины. Поздравляю всех с 93-й годовщиной ВДВ. Желаю здоровья и удачи!» — выступил перед участниками мероприятиями Качанов. Бойцы, ветераны ВДВ и их семья приняли участие в построении. Затем шествие двинулось от площади Революции до Вечного Огня. К мемориалу они возложили цветы. Для проведения торжественного шествия 2 августа был перекрыт участок дороги от перекрестка Ленина-Цвиллинга до улицы Коммуны. Ограничения длились до 12:00. Мероприятия в День ВДВ начались с построения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В праздничных мероприятиях принял участие челябинский депутат Олег Голиков, принимавший участие в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участники торжественного шествия возложили цветы на мемориал «Вечный Огонь» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бойцы и ветераны ВДВ почтили память своих сослуживцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 2 августа бойцы и ветераны отмечают День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Они приняли участие в построении, праздничном шествии и приняли поздравления генерала ВДВ Анатолия Качанова, передает корреспондент URA.RU. «Воздушно-десантные войска всегда считались и будут считаться элитными. Туда строгий отбор, берут самых лучших и преданных, патриотов нашей Родины. Поздравляю всех с 93-й годовщиной ВДВ. Желаю здоровья и удачи!» — выступил перед участниками мероприятиями Качанов. Бойцы, ветераны ВДВ и их семья приняли участие в построении. Затем шествие двинулось от площади Революции до Вечного Огня. К мемориалу они возложили цветы. Для проведения торжественного шествия 2 августа был перекрыт участок дороги от перекрестка Ленина-Цвиллинга до улицы Коммуны. Ограничения длились до 12:00.