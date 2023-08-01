В центре Челябинска перекроют дорогу для торжественного шествия. Карта

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92-я годовщина ВДВ. Челябинск , вдв, десант, десантник, день вдв
Дорога будет перекрыта 2 августа в День ВДВ до возложения цветов у Вечного огня в 12:00 Фото:

В Челябинске 2 августа на участке улицы Цвиллинга перекроют движение транспорта для торжественного шествия в честь Дня воздушно-десантных войск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На участке улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Коммуны 20 августа с 11:40 до 12 часов закроют движение транспорта. Там состоится торжественное шествие в рамках празднования Дня воздушно-десантных войск», — пояснили в администрации.

Построение начнется с 10 часов на площади Революции. В 10:40 под музыкальное сопровождение колонна двинется через проспект Ленина по улице Цвиллинга. В 12 часов участники подойдут к мемориалу «Вечный огонь» и возложат цветы. На этом шествие закончится.

Ограничения будут действовать на время шествия с 11:40 до 12:00
Ограничения будут действовать на время шествия с 11:40 до 12:00

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В Челябинске 2 августа на участке улицы Цвиллинга перекроют движение транспорта для торжественного шествия в честь Дня воздушно-десантных войск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «На участке улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Коммуны 20 августа с 11:40 до 12 часов закроют движение транспорта. Там состоится торжественное шествие в рамках празднования Дня воздушно-десантных войск», — пояснили в администрации. Построение начнется с 10 часов на площади Революции. В 10:40 под музыкальное сопровождение колонна двинется через проспект Ленина по улице Цвиллинга. В 12 часов участники подойдут к мемориалу «Вечный огонь» и возложат цветы. На этом шествие закончится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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