Дорога будет перекрыта 2 августа в День ВДВ до возложения цветов у Вечного огня в 12:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 2 августа на участке улицы Цвиллинга перекроют движение транспорта для торжественного шествия в честь Дня воздушно-десантных войск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На участке улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Коммуны 20 августа с 11:40 до 12 часов закроют движение транспорта. Там состоится торжественное шествие в рамках празднования Дня воздушно-десантных войск», — пояснили в администрации.

Построение начнется с 10 часов на площади Революции. В 10:40 под музыкальное сопровождение колонна двинется через проспект Ленина по улице Цвиллинга. В 12 часов участники подойдут к мемориалу «Вечный огонь» и возложат цветы. На этом шествие закончится.