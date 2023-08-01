01 августа 2023

В центре Екатеринбурга высадили редкие деревья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возле одного из спортивных объектов продолжают облагораживать территорию
Возле одного из спортивных объектов продолжают облагораживать территорию Фото:

Возле Академии единоборств РМК на улице Шейнкмана в Екатеринбурге разбили сад с редкими видами деревьев и кустарников, которые почти не встречаются на Урале. Например, многоствольные зонтичные сосны и иргу Ламарка, рассказали URA.RU представители РМК.

«Необычные многоствольные зонтичные сосны и ирга Ламарка, которая в период цветения покрывается нежными белыми бутонами, а осенью становится пурпурной из-за меняющих окраску листьев, уже прижились после переезда из питомника», — говорится в сообщении.

Всего здесь высадили полтора десятка деревьев, кустарники — горные сосны, кизильник, а также цветущие многолетние травы. Также возле академии обновили тротуарную плитку.

Ранее на Академии единоборств РМК появился огромный 3D-экран с ожившей графикой и анимацией, технологии которого произвели фурор всем мире. Это самый большой 3D-экран за пределами Москвы и Питера.

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Возле Академии единоборств РМК на улице Шейнкмана в Екатеринбурге разбили сад с редкими видами деревьев и кустарников, которые почти не встречаются на Урале. Например, многоствольные зонтичные сосны и иргу Ламарка, рассказали URA.RU представители РМК. «Необычные многоствольные зонтичные сосны и ирга Ламарка, которая в период цветения покрывается нежными белыми бутонами, а осенью становится пурпурной из-за меняющих окраску листьев, уже прижились после переезда из питомника», — говорится в сообщении. Всего здесь высадили полтора десятка деревьев, кустарники — горные сосны, кизильник, а также цветущие многолетние травы. Также возле академии обновили тротуарную плитку. Ранее на Академии единоборств РМК появился огромный 3D-экран с ожившей графикой и анимацией, технологии которого произвели фурор всем мире. Это самый большой 3D-экран за пределами Москвы и Питера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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