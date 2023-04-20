20 апреля 2023

РМК подарила екатеринбуржцам супертехнологическое чудо, вызвавшее фурор во всем мире. Видео

РМК презентовала огромный анимированный 3D-экран в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс от заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, академия единоборств рмк
Академии единоборств РМК в мае исполняется пять лет Фото:

В Екатеринбурге презентуют огромный 3D-экран с ожившей графикой и анимацией, технологии которого произвели фурор всем мире. В Екатеринбурге экран стал третьим в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«Это самый большой 3D-экран за пределами Москвы и Питера. Он полностью смонтирован, но впереди много работы по настройке оборудования, пока экран работает в тестовом режиме», — сообщили в пресс-службе Академии.

Огромный дисплей позволяет демонстрировать реалистичные видео с эффектом присутствия 3D-анимации. Экран, установленный на фасаде здания Академии единоборств РМК на Шейнкмана, 121А, имеет размер более 500 квадратных метров и занимает пять этажей.

Установка уникального 3D-гиганта приурочена к пятилетию Академии единоборств РМК в мае. Планируются яркое мероприятие в честь открытия суперсовременного экрана. «Мы планируем провести масштабную презентацию, на которую смогут попасть все желающие, дату объявим позднее», — добавили в пресс-службе Академии.

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В Екатеринбурге презентуют огромный 3D-экран с ожившей графикой и анимацией, технологии которого произвели фурор всем мире. В Екатеринбурге экран стал третьим в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Это самый большой 3D-экран за пределами Москвы и Питера. Он полностью смонтирован, но впереди много работы по настройке оборудования, пока экран работает в тестовом режиме», — сообщили в пресс-службе Академии. Огромный дисплей позволяет демонстрировать реалистичные видео с эффектом присутствия 3D-анимации. Экран, установленный на фасаде здания Академии единоборств РМК на Шейнкмана, 121А, имеет размер более 500 квадратных метров и занимает пять этажей. Установка уникального 3D-гиганта приурочена к пятилетию Академии единоборств РМК в мае. Планируются яркое мероприятие в честь открытия суперсовременного экрана. «Мы планируем провести масштабную презентацию, на которую смогут попасть все желающие, дату объявим позднее», — добавили в пресс-службе Академии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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