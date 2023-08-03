Силовики не будут требовать ареста матери челябинского маньяка

Валентина Ческидова на время следствия останется на свободе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Следствие не будет обжаловать решение Центрального райсуда Челябинска, отказавшего отправить в СИЗО мать «смолинского маньяка» Валентину Ческидову. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Судебное решение не обжаловалось. Так как Ческидову отпустили, не избрав меру пресечения», — уточнил источник.

В отношении Ческидовой возбудили уголовное дело по факту похищения человека. Меру пресечения ей избирали 1 августа. Постановлением суда, в удовлетворении ходатайства следователя было отказано, женщину освободили из-под стражи.

Ческидова проживала в доме, в котором ее сын 14 лет удерживал в плену женщину. Все это время мужчина издевался над пленницей, насиловал ее. Сбежать женщина смогла в момент, когда маньяка из-за психического расстройства забрали санитары. После того, как о случившемся узнали правоохранители, они провели обыски в доме Ческидова. Там они обнаружили множество дисков с порно, разные секс-игрушки и приспособления. Также на заднем дворе силовики нашли останки человека.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по факту похищения человека, убийства и изнасилования. Мужчина признал вину по первым двум обвинениям. С обвинением в изнасиловании не согласился, так как считает, что с пленницей у них все было по любви.