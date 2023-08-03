Силовики не будут требовать ареста матери челябинского маньяка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Валентине Ческидовой, матери Владимира Ческидова обвиняемого в похищении, убийстве, изнасиловании, в суде Центрального района. Челябинск, ческидова валентина
Валентина Ческидова на время следствия останется на свободе Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Следствие не будет обжаловать решение Центрального райсуда Челябинска, отказавшего отправить в СИЗО мать «смолинского маньяка» Валентину Ческидову. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Судебное решение не обжаловалось. Так как Ческидову отпустили, не избрав меру пресечения», — уточнил источник.

В отношении Ческидовой возбудили уголовное дело по факту похищения человека. Меру пресечения ей избирали 1 августа. Постановлением суда, в удовлетворении ходатайства следователя было отказано, женщину освободили из-под стражи.

Ческидова проживала в доме, в котором ее сын 14 лет удерживал в плену женщину. Все это время мужчина издевался над пленницей, насиловал ее. Сбежать женщина смогла в момент, когда маньяка из-за психического расстройства забрали санитары. После того, как о случившемся узнали правоохранители, они провели обыски в доме Ческидова. Там они обнаружили множество дисков с порно, разные секс-игрушки и приспособления. Также на заднем дворе силовики нашли останки человека.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по факту похищения человека, убийства и изнасилования. Мужчина признал вину по первым двум обвинениям. С обвинением в изнасиловании не согласился, так как считает, что с пленницей у них все было по любви.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следствие не будет обжаловать решение Центрального райсуда Челябинска, отказавшего отправить в СИЗО мать «смолинского маньяка» Валентину Ческидову. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Судебное решение не обжаловалось. Так как Ческидову отпустили, не избрав меру пресечения», — уточнил источник. В отношении Ческидовой возбудили уголовное дело по факту похищения человека. Меру пресечения ей избирали 1 августа. Постановлением суда, в удовлетворении ходатайства следователя было отказано, женщину освободили из-под стражи. Ческидова проживала в доме, в котором ее сын 14 лет удерживал в плену женщину. Все это время мужчина издевался над пленницей, насиловал ее. Сбежать женщина смогла в момент, когда маньяка из-за психического расстройства забрали санитары. После того, как о случившемся узнали правоохранители, они провели обыски в доме Ческидова. Там они обнаружили множество дисков с порно, разные секс-игрушки и приспособления. Также на заднем дворе силовики нашли останки человека. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по факту похищения человека, убийства и изнасилования. Мужчина признал вину по первым двум обвинениям. С обвинением в изнасиловании не согласился, так как считает, что с пленницей у них все было по любви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...