В ЯНАО женщина ногами избила полицейского в служебной машине

Жительница Салехарда (ЯНАО), которую остановили в нетрезвом виде за рулем автомобиля, несколько раз ударила ногой по руке и груди сотрудницу ДПС. Об этом сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции.
«По данным следствия, в городе Салехарде 2 августа 2023 года в ночное время сотрудниками полиции на улице остановлен автомобиль под управлением женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. При пресечении правонарушения задержанная нанесла сотруднице полиции удары ногой по руке и в область груди», — сообщает пресс-служба ведомства.
Помимо драки, женщина устроила погром в служебной машине. По данным сотрудников ДПС, жительница ЯНАО сломала монитор видеорегистратора в патрульном автомобиле. В настоящее время следователями проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.
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