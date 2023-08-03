03 августа 2023
02 августа 2023

В ЯНАО женщина ногами избила полицейского в служебной машине

© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы. Челябинск, постовой, гибдд, дпс, гаи
Нарушительница несколько раз ударила сотрудницу ДПС ногами Фото:

Жительница Салехарда (ЯНАО), которую остановили в нетрезвом виде за рулем автомобиля, несколько раз ударила ногой по руке и груди сотрудницу ДПС. Об этом сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции.

«По данным следствия, в городе Салехарде 2 августа 2023 года в ночное время сотрудниками полиции на улице остановлен автомобиль под управлением женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. При пресечении правонарушения задержанная нанесла сотруднице полиции удары ногой по руке и в область груди», — сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо драки, женщина устроила погром в служебной машине. По данным сотрудников ДПС, жительница ЯНАО сломала монитор видеорегистратора в патрульном автомобиле. В настоящее время следователями проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

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Жительница Салехарда (ЯНАО), которую остановили в нетрезвом виде за рулем автомобиля, несколько раз ударила ногой по руке и груди сотрудницу ДПС. Об этом сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции. «По данным следствия, в городе Салехарде 2 августа 2023 года в ночное время сотрудниками полиции на улице остановлен автомобиль под управлением женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. При пресечении правонарушения задержанная нанесла сотруднице полиции удары ногой по руке и в область груди», — сообщает пресс-служба ведомства. Помимо драки, женщина устроила погром в служебной машине. По данным сотрудников ДПС, жительница ЯНАО сломала монитор видеорегистратора в патрульном автомобиле. В настоящее время следователями проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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