Борт «Уральских авиалиний» сел в Санкт-Петербурге из-за подозрений на утечку топлива 05 августа 2023 в 17:25 Размер текста - 17 + Самолет летел из Москвы в Калининград 4 августа (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» 4 августа сел на запасном аэродроме Санкт-Петербурга из-за подозрений в утечки топлива. Борт летел из Москвы в Калининград, сообщили в соцсетях. «Борт „Уральских авиалиний“, летевший из Москвы в Калининград 4 августа, сел на запасном аэродроме Санкт-Петербурга. У экипажа возникли подозрения на утечку топлива. В 12:02 самолет благополучно приземлился в Пулково», — пишет telegram-канал Aviaincident. На борту лайнера, по данным канала, было 156 пассажиров. Самолет не повредился, пассажиры не получили травм. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не поступил. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» 4 августа сел на запасном аэродроме Санкт-Петербурга из-за подозрений в утечки топлива. Борт летел из Москвы в Калининград, сообщили в соцсетях. «Борт „Уральских авиалиний“, летевший из Москвы в Калининград 4 августа, сел на запасном аэродроме Санкт-Петербурга. У экипажа возникли подозрения на утечку топлива. В 12:02 самолет благополучно приземлился в Пулково», — пишет telegram-канал Aviaincident. На борту лайнера, по данным канала, было 156 пассажиров. Самолет не повредился, пассажиры не получили травм. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям