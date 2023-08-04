Борт «Уральских авиалиний» сел в Санкт-Петербурге из-за подозрений на утечку топлива

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» 4 августа сел на запасном аэродроме Санкт-Петербурга из-за подозрений в утечки топлива. Борт летел из Москвы в Калининград, сообщили в соцсетях.
«Борт „Уральских авиалиний“, летевший из Москвы в Калининград 4 августа, сел на запасном аэродроме Санкт-Петербурга. У экипажа возникли подозрения на утечку топлива. В 12:02 самолет благополучно приземлился в Пулково», — пишет telegram-канал Aviaincident.
На борту лайнера, по данным канала, было 156 пассажиров. Самолет не повредился, пассажиры не получили травм.
Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не поступил.
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