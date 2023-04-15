Ракетоносцы Ту-95МС будут патрулировать некоторые районы, передает Минобороны РоссииФото: Минобороны России
Военные самолеты Ту-95МС воздушно-космических сил России были перемещены на оперативные аэродромы. Об этом рассказали в Минобороны России. Эти самолеты будут строго соблюдать международные правила использования воздушного пространства, не нарушая границы других государств при полетах.
«Ракетоносцы Ту-95МС переместились на оперативные аэродромы в ходе внезапной проверки боевой готовности сил Тихоокеанского флота», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Они будут выполнять работы по патрулированию районов и по авиационной поддержке сил Тихоокеанского флота.
Ранее в сторону государственной границы России направился самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. В связи с этим в воздух был поднят российский истребитель Су-27, передает издание Pravda.ru. Нарушения государственной границы не произошло.
Военные самолеты Ту-95МС воздушно-космических сил России были перемещены на оперативные аэродромы. Об этом рассказали в Минобороны России. Эти самолеты будут строго соблюдать международные правила использования воздушного пространства, не нарушая границы других государств при полетах. «Ракетоносцы Ту-95МС переместились на оперативные аэродромы в ходе внезапной проверки боевой готовности сил Тихоокеанского флота», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Они будут выполнять работы по патрулированию районов и по авиационной поддержке сил Тихоокеанского флота. Ранее в сторону государственной границы России направился самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. В связи с этим в воздух был поднят российский истребитель Су-27, передает издание Pravda.ru. Нарушения государственной границы не произошло.