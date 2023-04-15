15 апреля 2023

Ракетоносцы Тихоокеанского флота переместились на оперативные аэродромы. Видео

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Летно-тактическое учение с эскадрильей Ту-95МС в Рязанской области , военный самолет
Ракетоносцы Ту-95МС будут патрулировать некоторые районы, передает Минобороны России Фото:

Военные самолеты Ту-95МС воздушно-космических сил России были перемещены на оперативные аэродромы. Об этом рассказали в Минобороны России. Эти самолеты будут строго соблюдать международные правила использования воздушного пространства, не нарушая границы других государств при полетах.

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«Ракетоносцы Ту-95МС переместились на оперативные аэродромы в ходе внезапной проверки боевой готовности сил Тихоокеанского флота», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Они будут выполнять работы по патрулированию районов и по авиационной поддержке сил Тихоокеанского флота.

Ранее в сторону государственной границы России направился самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. В связи с этим в воздух был поднят российский истребитель Су-27, передает издание Pravda.ru. Нарушения государственной границы не произошло.

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Военные самолеты Ту-95МС воздушно-космических сил России были перемещены на оперативные аэродромы. Об этом рассказали в Минобороны России. Эти самолеты будут строго соблюдать международные правила использования воздушного пространства, не нарушая границы других государств при полетах. «Ракетоносцы Ту-95МС переместились на оперативные аэродромы в ходе внезапной проверки боевой готовности сил Тихоокеанского флота», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Они будут выполнять работы по патрулированию районов и по авиационной поддержке сил Тихоокеанского флота. Ранее в сторону государственной границы России направился самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. В связи с этим в воздух был поднят российский истребитель Су-27, передает издание Pravda.ru. Нарушения государственной границы не произошло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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