Экипажи боевых вертолетов отработали полеты в сложных метеоусловиях в Свердловской области

22 июля 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

В учениях участвовали вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ5-1 Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области летчики ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) отработали пилотирование в сложных метеоусловиях при минимальной видимости. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «Летчики выполнили полеты на высотах до трех тысяч метров при минимальной видимости в сплошной облачности до 9-10 баллов, опираясь на данные бортовых приборов. Пилоты отработали учебно-боевые задачи в режимах набора высоты, висения, горизонтального полета и снижения. Сложность пилотирования в облаках заключалась в отсутствии видимости наземных и воздушных ориентиров», — рассказали на сайте Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о курсантах военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФУ), которые впервые выполнили десантирование из вертолета. Под руководством инструкторов они выполнили прыжки с парашютом из военно-транспортного вертолета Ми-8 с малых высот (до 1000 метров).

В Свердловской области летчики ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) отработали пилотирование в сложных метеоусловиях при минимальной видимости. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «Летчики выполнили полеты на высотах до трех тысяч метров при минимальной видимости в сплошной облачности до 9-10 баллов, опираясь на данные бортовых приборов. Пилоты отработали учебно-боевые задачи в режимах набора высоты, висения, горизонтального полета и снижения. Сложность пилотирования в облаках заключалась в отсутствии видимости наземных и воздушных ориентиров», — рассказали на сайте Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о курсантах военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФУ), которые впервые выполнили десантирование из вертолета. Под руководством инструкторов они выполнили прыжки с парашютом из военно-транспортного вертолета Ми-8 с малых высот (до 1000 метров).