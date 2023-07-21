21 июля 2023

Экипажи боевых вертолетов отработали полеты в сложных метеоусловиях в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , вертолеты, ми-24 крокодил, авиационный комплекс
В учениях участвовали вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ5-1 Фото:

В Свердловской области летчики ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) отработали пилотирование в сложных метеоусловиях при минимальной видимости. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Летчики выполнили полеты на высотах до трех тысяч метров при минимальной видимости в сплошной облачности до 9-10 баллов, опираясь на данные бортовых приборов. Пилоты отработали учебно-боевые задачи в режимах набора высоты, висения, горизонтального полета и снижения. Сложность пилотирования в облаках заключалась в отсутствии видимости наземных и воздушных ориентиров», — рассказали на сайте Минобороны РФ.

Ранее URA.RU сообщало о курсантах военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФУ), которые впервые выполнили десантирование из вертолета. Под руководством инструкторов они выполнили прыжки с парашютом из военно-транспортного вертолета Ми-8 с малых высот (до 1000 метров).

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В Свердловской области летчики ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) отработали пилотирование в сложных метеоусловиях при минимальной видимости. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «Летчики выполнили полеты на высотах до трех тысяч метров при минимальной видимости в сплошной облачности до 9-10 баллов, опираясь на данные бортовых приборов. Пилоты отработали учебно-боевые задачи в режимах набора высоты, висения, горизонтального полета и снижения. Сложность пилотирования в облаках заключалась в отсутствии видимости наземных и воздушных ориентиров», — рассказали на сайте Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о курсантах военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФУ), которые впервые выполнили десантирование из вертолета. Под руководством инструкторов они выполнили прыжки с парашютом из военно-транспортного вертолета Ми-8 с малых высот (до 1000 метров).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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