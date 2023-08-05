Жители Московской области сообщили о звуках взрывов и работе противовоздушной обороныФото: Официальный сайт Министерство обороны РФ
В Подмосковье раздались громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили очевидцы.
«Жители сразу нескольких районов Ступино, Каширы и ближайших к них поселков сообщают в соцсетях о том, что в округе было слышно сразу три громких взрыва», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Там отметили, что у некоторых жителей сработала сигнализация автомобилей.
В то же время в Тульской области жители сообщили о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны (ПВО). Telegram-канал Mash сообщил, что звуки взрывов в Тульской области были вызваны плановым пролетом военной авиации.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
В Подмосковье раздались громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили очевидцы. «Жители сразу нескольких районов Ступино, Каширы и ближайших к них поселков сообщают в соцсетях о том, что в округе было слышно сразу три громких взрыва», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Там отметили, что у некоторых жителей сработала сигнализация автомобилей. В то же время в Тульской области жители сообщили о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны (ПВО). Telegram-канал Mash сообщил, что звуки взрывов в Тульской области были вызваны плановым пролетом военной авиации. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.