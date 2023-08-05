Жители Подмосковья сообщили о взрывах. Фото

05 августа 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Жители Московской области сообщили о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В Подмосковье раздались громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили очевидцы. «Жители сразу нескольких районов Ступино, Каширы и ближайших к них поселков сообщают в соцсетях о том, что в округе было слышно сразу три громких взрыва», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Там отметили, что у некоторых жителей сработала сигнализация автомобилей. В то же время в Тульской области жители сообщили о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны (ПВО). Telegram-канал Mash сообщил, что звуки взрывов в Тульской области были вызваны плановым пролетом военной авиации. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. фото: telegram-канал «Осторожно, Москва», https://t.me/ostorozhno_moskva фото: telegram-канал «Осторожно, Москва», https://t.me/ostorozhno_moskva

В Подмосковье раздались громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили очевидцы. «Жители сразу нескольких районов Ступино, Каширы и ближайших к них поселков сообщают в соцсетях о том, что в округе было слышно сразу три громких взрыва», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Там отметили, что у некоторых жителей сработала сигнализация автомобилей. В то же время в Тульской области жители сообщили о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны (ПВО). Telegram-канал Mash сообщил, что звуки взрывов в Тульской области были вызваны плановым пролетом военной авиации. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.