Жители Подмосковья сообщили о взрывах. Фото

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, stock, сбойка, высокоточное
Жители Московской области сообщили о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны Фото:

В Подмосковье раздались громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили очевидцы.

«Жители сразу нескольких районов Ступино, Каширы и ближайших к них поселков сообщают в соцсетях о том, что в округе было слышно сразу три громких взрыва», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Там отметили, что у некоторых жителей сработала сигнализация автомобилей.

В то же время в Тульской области жители сообщили о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны (ПВО). Telegram-канал Mash сообщил, что звуки взрывов в Тульской области были вызваны плановым пролетом военной авиации.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.

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В Подмосковье раздались громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили очевидцы. «Жители сразу нескольких районов Ступино, Каширы и ближайших к них поселков сообщают в соцсетях о том, что в округе было слышно сразу три громких взрыва», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Там отметили, что у некоторых жителей сработала сигнализация автомобилей. В то же время в Тульской области жители сообщили о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны (ПВО). Telegram-канал Mash сообщил, что звуки взрывов в Тульской области были вызваны плановым пролетом военной авиации. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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