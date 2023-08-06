06 августа 2023

Украинец мигрировал в Британию и сильно пожалел

LBC: беженец с Украины оказался на улицах Лондона без помощи со стороны властей
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В Великобритании работает программа для беженцев «Дома для Украины» Фото:
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Житель Украины Сергей сбежал из страны в Великобританию по программе для беженцев, но по итогу оказался на улице. Об этом рассказал сам мужчина, подчеркнув, что о нем в настоящий момент никто не заботится.

«Я очень беспокоюсь о своей безопасности. Как я могу спать? Мимо проходит много странных людей», — поделился Сергей в интервью для британской радиостанции LBC. По словам мужчины, он приехал в Британию по программе «Дома для Украины», направленной на поддержку украинских беженцев, которые бегут из страны на фоне вооруженного конфликта.

Изначально Сергей проживал в одном из районов Лондона — Илинге, но затем у него возникли разногласия с хозяином дома, где он проживал. Далее украинец пытался эмигрировать в Ирландию, но спустя время был вынужден вернуться в Великобританию. Лондонский городской совет Илинга никак не отреагировал на ситуацию Сергея и теперь тот вынужден жить на улицах города вместе с другими бездомными.

Украинцы начали мигрировать в Европу после начала конфликта с Россией. Беженцы неоднократно жаловались на условия в Великобритании, которая участвует в программе поддержки «Дома для Украины». Они рассказывают, что не могут реализоваться в чужой стране и чувствуют «социальную смерть». В Британии также ожидается массовый отъезд беженцев с Украины после истечения срока действия их виз, передает Life.

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Житель Украины Сергей сбежал из страны в Великобританию по программе для беженцев, но по итогу оказался на улице. Об этом рассказал сам мужчина, подчеркнув, что о нем в настоящий момент никто не заботится. «Я очень беспокоюсь о своей безопасности. Как я могу спать? Мимо проходит много странных людей», — поделился Сергей в интервью для британской радиостанции LBC. По словам мужчины, он приехал в Британию по программе «Дома для Украины», направленной на поддержку украинских беженцев, которые бегут из страны на фоне вооруженного конфликта. Изначально Сергей проживал в одном из районов Лондона — Илинге, но затем у него возникли разногласия с хозяином дома, где он проживал. Далее украинец пытался эмигрировать в Ирландию, но спустя время был вынужден вернуться в Великобританию. Лондонский городской совет Илинга никак не отреагировал на ситуацию Сергея и теперь тот вынужден жить на улицах города вместе с другими бездомными. Украинцы начали мигрировать в Европу после начала конфликта с Россией. Беженцы неоднократно жаловались на условия в Великобритании, которая участвует в программе поддержки «Дома для Украины». Они рассказывают, что не могут реализоваться в чужой стране и чувствуют «социальную смерть». В Британии также ожидается массовый отъезд беженцев с Украины после истечения срока действия их виз, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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