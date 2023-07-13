Украинские беженцы в Чехии уезжают на родину в отпуск. Кроме того, делают они это на деньги европейцев, написали в издании Hlavne spravy.
«Может быть, это кажется странным только мне, но в своей жизни я никогда не слышал, чтобы кто-то ездил в отпуск в зону боевых действий. <…> Как можно называть военными беженцами тех, кто едет „отдыхать“ в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» — передает издание заявление словацкого политика, члена движения «Республика» Марека Курты. По его словам, такая ситуация сравнима с тем, как если бы во времена Второй мировой войны немцы бежали в США, после чего возвращались в берлинские бани для реабилитации.
После начала конфликта Москвы и Киева в страны Европы начали приезжать украинские беженцы. Со временем в некоторых государствах отношение к беженцам ухудшилось. Так, в Польше украинцев начали лишать пособий, чтобы они начали зарабатывать самостоятельно, передает деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что они не могут найти работу в Европе, из-за чего часть беженцев вернулась на родину, пишет Pravda.Ru.
Украинские беженцы в Чехии уезжают на родину в отпуск. Кроме того, делают они это на деньги европейцев, написали в издании Hlavne spravy. «Может быть, это кажется странным только мне, но в своей жизни я никогда не слышал, чтобы кто-то ездил в отпуск в зону боевых действий. <…> Как можно называть военными беженцами тех, кто едет „отдыхать“ в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» — передает издание заявление словацкого политика, члена движения «Республика» Марека Курты. По его словам, такая ситуация сравнима с тем, как если бы во времена Второй мировой войны немцы бежали в США, после чего возвращались в берлинские бани для реабилитации. После начала конфликта Москвы и Киева в страны Европы начали приезжать украинские беженцы. Со временем в некоторых государствах отношение к беженцам ухудшилось. Так, в Польше украинцев начали лишать пособий, чтобы они начали зарабатывать самостоятельно, передает деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что они не могут найти работу в Европе, из-за чего часть беженцев вернулась на родину, пишет Pravda.Ru.