Европейцев возмутило, что украинские беженцы ездят на родину в отпуск

Словацкий политик Курта: украинские беженцы ездят на родину на деньги европейцев

Украинцы уезжают отдыхать на родину на деньги европейцев Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Украинские беженцы в Чехии уезжают на родину в отпуск. Кроме того, делают они это на деньги европейцев, написали в издании Hlavne spravy.

«Может быть, это кажется странным только мне, но в своей жизни я никогда не слышал, чтобы кто-то ездил в отпуск в зону боевых действий. <…> Как можно называть военными беженцами тех, кто едет „отдыхать“ в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» — передает издание заявление словацкого политика, члена движения «Республика» Марека Курты. По его словам, такая ситуация сравнима с тем, как если бы во времена Второй мировой войны немцы бежали в США, после чего возвращались в берлинские бани для реабилитации.