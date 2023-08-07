Новый генерал «дочки» «Газпрома» из ХМАО рискует получить штраф в полмиллиона рублей от властей ЯНАО

Власти ЯНАО требуют от «Газпром трангаз Югорска» восстановить лес под угрозой крупного штрафа

07 августа 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

«Газпром трангаз Югорск» должен рекультивировать 100 га земель до ноября Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Новый генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» (дочернее общество «Газпрома» из ХМАО) рискует получить штраф в полмиллиона рублей от властей ЯНАО. В документах арбитражного суда указано, что денежное наказание последует, если предприятие не рекультивирует до ноября 100 гектаров леса в соседнем регионе. «Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа подал исковое заявление к ООО „Газпром трансгаз Югорск“, обязуя предприятие передать рекультивированный участок лесного фонда площадью 121,35 га по акту приемки-сдачи в срок до 1 ноября 2023. В случае неисполнения судебного акта взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 500 000 рублей», — указано в документах суда. Агентство направило в «Газпром трансгаз Югорск» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что после аварии на газопроводе «Газпром трансгаз Югорска» на предприятии назначили нового генерального директора. «Дочку» «Газпрома» возглавил Алексей Кшесинский.

Новый генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» (дочернее общество «Газпрома» из ХМАО) рискует получить штраф в полмиллиона рублей от властей ЯНАО. В документах арбитражного суда указано, что денежное наказание последует, если предприятие не рекультивирует до ноября 100 гектаров леса в соседнем регионе. «Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа подал исковое заявление к ООО „Газпром трансгаз Югорск“, обязуя предприятие передать рекультивированный участок лесного фонда площадью 121,35 га по акту приемки-сдачи в срок до 1 ноября 2023. В случае неисполнения судебного акта взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 500 000 рублей», — указано в документах суда. Агентство направило в «Газпром трансгаз Югорск» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что после аварии на газопроводе «Газпром трансгаз Югорска» на предприятии назначили нового генерального директора. «Дочку» «Газпрома» возглавил Алексей Кшесинский.