07 августа 2023
06 августа 2023

Погибшего на Украине бойца из ХМАО наградили орденом Мужества

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Орден вручен дочери и матери бойца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Советском районе ХМАО семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Эдуарда Садыкова вручили орден Мужества. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Буренков.

«Сегодня аппаратное совещание началось с передачи Ордена Мужества маме и дочери нашего земляка — Эдуарда Садыкова. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции», — написал Буренков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что Эдуард Садыков отправился в зону СВО по контракту. В декабре 2022 года он героически погиб при выполнении боевых задач. У него остались 23-летняя дочь и 22-летний сын, который тоже по контракту принимает участие в СВО, а также мать и отец.

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В Советском районе ХМАО семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Эдуарда Садыкова вручили орден Мужества. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Буренков. «Сегодня аппаратное совещание началось с передачи Ордена Мужества маме и дочери нашего земляка — Эдуарда Садыкова. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции», — написал Буренков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что Эдуард Садыков отправился в зону СВО по контракту. В декабре 2022 года он героически погиб при выполнении боевых задач. У него остались 23-летняя дочь и 22-летний сын, который тоже по контракту принимает участие в СВО, а также мать и отец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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