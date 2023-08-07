Погибшего на Украине бойца из ХМАО наградили орденом Мужества

08 августа 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

Орден вручен дочери и матери бойца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Советском районе ХМАО семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Эдуарда Садыкова вручили орден Мужества. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Буренков. «Сегодня аппаратное совещание началось с передачи Ордена Мужества маме и дочери нашего земляка — Эдуарда Садыкова. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции», — написал Буренков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что Эдуард Садыков отправился в зону СВО по контракту. В декабре 2022 года он героически погиб при выполнении боевых задач. У него остались 23-летняя дочь и 22-летний сын, который тоже по контракту принимает участие в СВО, а также мать и отец.

В Советском районе ХМАО семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Эдуарда Садыкова вручили орден Мужества. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Буренков. «Сегодня аппаратное совещание началось с передачи Ордена Мужества маме и дочери нашего земляка — Эдуарда Садыкова. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции», — написал Буренков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что Эдуард Садыков отправился в зону СВО по контракту. В декабре 2022 года он героически погиб при выполнении боевых задач. У него остались 23-летняя дочь и 22-летний сын, который тоже по контракту принимает участие в СВО, а также мать и отец.