Житель ХМАО, напавший на ребенка во дворе, останется в полиции до суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавший останется в отделении полиции до избрания меры пресечения
Нападавший останется в отделении полиции до избрания меры пресечения Фото:

Югорчанин, избивший ребенка во дворе Ханты-Мансийска был задержан днем 9 апреля в состоянии алкогольного опьянения и останется в отделении полиции до суда. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Сейчас он находится в отделе и все еще пьяный. Это осложняет работу. До утра точно останется в полиции. А завтра ему будет избираться мера пресечения. Он отправится сразу в суд», — рассказал агентству источник.», — рассказал агентству источник.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что полиция Ханты-Мансийска задержала мужчину, избившего ребенка во дворе. Возбуждено уголовное дело по статье «побои».

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Югорчанин, избивший ребенка во дворе Ханты-Мансийска был задержан днем 9 апреля в состоянии алкогольного опьянения и останется в отделении полиции до суда. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Сейчас он находится в отделе и все еще пьяный. Это осложняет работу. До утра точно останется в полиции. А завтра ему будет избираться мера пресечения. Он отправится сразу в суд», — рассказал агентству источник.», — рассказал агентству источник. Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что полиция Ханты-Мансийска задержала мужчину, избившего ребенка во дворе. Возбуждено уголовное дело по статье «побои».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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