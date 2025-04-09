Житель ХМАО, напавший на ребенка во дворе, останется в полиции до суда

Югорчанин, избивший ребенка во дворе Ханты-Мансийска был задержан днем 9 апреля в состоянии алкогольного опьянения и останется в отделении полиции до суда. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Сейчас он находится в отделе и все еще пьяный. Это осложняет работу. До утра точно останется в полиции. А завтра ему будет избираться мера пресечения. Он отправится сразу в суд», — рассказал агентству источник.», — рассказал агентству источник.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что полиция Ханты-Мансийска задержала мужчину, избившего ребенка во дворе. Возбуждено уголовное дело по статье «побои».
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