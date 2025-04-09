Когда 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, в окруженном городе оказалось около 2,8 миллионов жителей без еды и тепла. Там же осталось 400 тысяч детей — блокада загоняла их в бомбоубежища, морила голодом, испытывала холодом, забирала родных и близких. Те, кто потерял родителей оказывались в детских домах. 11 августа 1942 года вышел указ об эвакуации детей из блокадного Ленинграда. Для почти тысячи ребят на следующие два года домом стала Югра. О том, как жители ХМАО встречали детей-сирот — в материале URA.RU.
Единственной дорогой, которая позволила людям выехать и выжить в эти страшные годы — это «дорога жизни» через Ладожское озеро. Сначала сироты ехали на пароходе, потом железнодорожным транспортом их отправляли вглубь страны.
«Вырваться из блокады было непросто — многие умирали по пути. Баржи и поезда с детьми бомбили, их везли под обстрелом. Добирались в Сибирь они больше трех недель», — говорится в документальном фильме государственного архива Югры.
Десять ленинградских детдомов прибыли в ХМАО в конце лета и начале осени 1942 года. 944 ребенка распределили в детских домах на территории четырех районов округа: Кондинском — в поселках Ягодном и Лиственничном; Сургутском — поселках Песчаном, Ямском и Сургуте; Микояновском — в Большом Камне и Заречном; Самаровском — поселках Кедровый, Урманный и Нялино.
В Сургут привезли 250 детей возрастом от 5 до 15 лет. «В город добрались худые, изможденные дети с черными провалами под глазами. Все просили есть. Первым делом их повели в баню — все ужасались их худобе», — рассказала журналисту старший научный сотрудник музея в Сургуте Лилия Шаймиева.
Детские дома Югры стали для маленьких ленинградцев новой семьей. Югорчане окружили ребят материнским теплом и заботой, собрали для них теплую одежду и обувь, открыли учебный класс. Конечно, было непросто, не хватало мебели, книг, тетрадей и чернил, но главное — дети были в безопасности, согреты и накормлены. Детям-сиротам помогали все. Многие семьи брали ребят к себе и воспитывали, как своих.
«Кормили нас три раза в день, все по норме, сахар, крупа, мука, утром 40 грамм сливочного масла, а хлеба целых 500 грамм на одного ребенка. Этого хватало, но после пережитого в Ленинграде мы все равно чувствовали себя голодными, и местные жители старались нас подкармливать, чем могли», — вспоминает в документальном фильме Лидия Филатова, жившая в детском доме Сургута.
Окрепнув, ленинградские дети вместе с местными садили и копали картошку на колхозных полях, заготавливали дрова, носили воду, ловили рыбу, читали жителям из газет военные новости. Также они помогали писать письма на фронт и выступали с детдомовской агитбригадой.
Блокада Ленинграда продолжалась долгие 872 дня до 27 января 1944 года. Узнав об окончании блокады, маленькие ленинградцы написали письмо с просьбой вернуть их домой. Однако отправиться в Ленинград дети смогли только после 9 августа, когда город был полностью освобожден. Практически всех детей коллективно отправили домой. Прощались ленинградцы со слезами и благодарностью за годы, которые они провели среди югорчан, окруживших их вниманием и любовью.
«Мы, дети блокады, повзрослели слишком рано. Мы видели горе, страх, голод и смерть. В Югре мы научились заново быть детьми, учились верить в то, что жизнь продолжается, несмотря ни на что», — поделилась в фильме Лидия Филатова.
Ленинградка Лида была одной из тех, кто остался в Югре. После войны она окончила педагогическое училище и работала учителем начальных классов сначала на Ямале, а потом в Ханты-Мансийске. Всю свою жизнь Лидия дарила детям тепло и заботу. Точно так же, как когда-то югорчане подарили любовь ей, девочке из блокадного Ленинграда.
О преподавателях Сургутской школы у детей остались теплые воспоминания. Особенно маленькие ленинградцы ценили педагога Аркадия Знаменского. «Это был такой разносторонний учитель, он был человеком широких взглядов. С детьми он проходил не только программу — он с ними общался, проводил все свое время. Они гуляли, разговаривали, рассуждали. Дети к нему тянулись», — рассказала Лилия Шаймиева.
Существует книга, выпущенная в память о нем. В ней опубликованы многочисленные письма с благодарностями и добрыми словами от ребят, которым посчастливилось учиться у педагога. Среди них есть ученый-востоковед Петр Грязневич, а также кораблестроитель Казимир Ландграф.
Дети писали письма Знаменскому из Ленинграда, когда уже вернулись домой. Они делились своими победами и впечатлениями. Ребята высоко ценили и уважали педагога, Знаменский внес большой вклад в развитие юных ленинградцев.
С каждым годом события Великой Отечественной войны уходят в глубь истории, но мы не забудем ужасы тех лет. В нашей памяти сохранятся воспоминания маленьких сирот, а в сердцах безмерная благодарность к людям, которые спасли и приютили детей блокадного Ленинграда.
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