08 апреля 2025

В ХМАО упали показатели рождаемости

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году родилось 18 742 ребёнка, в 2022 году – 19 058 детей
В 2024 году родилось 18 742 ребёнка, в 2022 году – 19 058 детей Фото:

В ХМАО в 2024 году упали показатели рождаемости на 4,5 % по сравнению с 2022 годом. Об этом стало известно из доклада окружного депздрава за 2024 год.

«Уменьшение показателя рождаемости в 2024 году в сравнении с 2022 годом по Российской Федерации произошло на 5,6 %, по УрФО — на 5,1 %. А по Югре — на 4,5 %», — сказано в отчете.

При этом в округе за 2024 год зарегистрировано 11 324 случая смерти. Это больше чем в 2022 году на 170 человек. Увеличение числа происходит из-за болезней системы кровообращения, новообразований, а также внешних причин.

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В ХМАО в 2024 году упали показатели рождаемости на 4,5 % по сравнению с 2022 годом. Об этом стало известно из доклада окружного депздрава за 2024 год. «Уменьшение показателя рождаемости в 2024 году в сравнении с 2022 годом по Российской Федерации произошло на 5,6 %, по УрФО — на 5,1 %. А по Югре — на 4,5 %», — сказано в отчете. При этом в округе за 2024 год зарегистрировано 11 324 случая смерти. Это больше чем в 2022 году на 170 человек. Увеличение числа происходит из-за болезней системы кровообращения, новообразований, а также внешних причин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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