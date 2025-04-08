В ХМАО упали показатели рождаемости

В 2024 году родилось 18 742 ребёнка, в 2022 году – 19 058 детей
В ХМАО в 2024 году упали показатели рождаемости на 4,5 % по сравнению с 2022 годом. Об этом стало известно из доклада окружного депздрава за 2024 год.
«Уменьшение показателя рождаемости в 2024 году в сравнении с 2022 годом по Российской Федерации произошло на 5,6 %, по УрФО — на 5,1 %. А по Югре — на 4,5 %», — сказано в отчете.
При этом в округе за 2024 год зарегистрировано 11 324 случая смерти. Это больше чем в 2022 году на 170 человек. Увеличение числа происходит из-за болезней системы кровообращения, новообразований, а также внешних причин.
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