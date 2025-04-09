Приставы забирают у жителей Ханты-Мансийска машины за долги по коммуналке

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Приставы изымают у хантымансийцев автомобили за долги по коммуналке
Приставы изымают у хантымансийцев автомобили за долги по коммуналке Фото:

В Ханты-Мансийске судебные приставы совместно с сотрудниками «Водоканала» изымают автомобили у жителей за долги по коммуналке. Об этом сообщает мэрия на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«Работники ведомства и сотрудники „Водоканала“ провели совместный рейд. Автомобили неплательщиков были изъяты с помощью эвакуатора за долги по водоснабжению и водоотведению», — сообщается на странице мэрии в соцсети.

Суммы долгов варьируются от от 180 до 620 тысяч рублей. При этом изъятие автомобиля — это крайняя мера воздействия на неплательщиков, если запрет на регистрационные действия с транспортом не привел к результату. На сегодня арест наложен на 250 автомобилей в окружной столице.

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В Ханты-Мансийске судебные приставы совместно с сотрудниками «Водоканала» изымают автомобили у жителей за долги по коммуналке. Об этом сообщает мэрия на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». «Работники ведомства и сотрудники „Водоканала“ провели совместный рейд. Автомобили неплательщиков были изъяты с помощью эвакуатора за долги по водоснабжению и водоотведению», — сообщается на странице мэрии в соцсети. Суммы долгов варьируются от от 180 до 620 тысяч рублей. При этом изъятие автомобиля — это крайняя мера воздействия на неплательщиков, если запрет на регистрационные действия с транспортом не привел к результату. На сегодня арест наложен на 250 автомобилей в окружной столице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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