Житель Нижневартовска, увлекающийся охотой, попросил дочку разрисовать оружейный сейф и стал звездой TikTok. Видео с художествами девочки и комментариями отца набрало два миллиона просмотра в соцсети.
«Попросил дочку сейф разрисовать дикими зверями. Вот свирепый [кабан]. Сегодня пришел, а здесь вот, самый свирепый лось», — комментирует вартовчанин съемку сейфа с рисунками дочки.
Видео набрало в соцсети TikTok два миллиона просмотров и свыше 700 комментариев. Пользователи оценили талант девочки: «дочь отмечает, кого папа принес домой после охоты», — написал один из комментаторов.
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