Охотник из ХМАО стал звездой TikTok после необычной просьбы для дочери. Видео

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Блогер из Нижневартовска набрал два миллиона просмотров в TikTok
Блогер из Нижневартовска набрал два миллиона просмотров в TikTok Фото:

Житель Нижневартовска, увлекающийся охотой, попросил дочку разрисовать оружейный сейф и стал звездой TikTok. Видео с художествами девочки и комментариями отца набрало два миллиона просмотра в соцсети.

«Попросил дочку сейф разрисовать дикими зверями. Вот свирепый [кабан]. Сегодня пришел, а здесь вот, самый свирепый лось», — комментирует вартовчанин съемку сейфа с рисунками дочки.

Видео набрало в соцсети TikTok два миллиона просмотров и свыше 700 комментариев. Пользователи оценили талант девочки: «дочь отмечает, кого папа принес домой после охоты», — написал один из комментаторов.

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Житель Нижневартовска, увлекающийся охотой, попросил дочку разрисовать оружейный сейф и стал звездой TikTok. Видео с художествами девочки и комментариями отца набрало два миллиона просмотра в соцсети. «Попросил дочку сейф разрисовать дикими зверями. Вот свирепый [кабан]. Сегодня пришел, а здесь вот, самый свирепый лось», — комментирует вартовчанин съемку сейфа с рисунками дочки. Видео набрало в соцсети TikTok два миллиона просмотров и свыше 700 комментариев. Пользователи оценили талант девочки: «дочь отмечает, кого папа принес домой после охоты», — написал один из комментаторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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