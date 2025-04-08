Власти выиграли суды за энергоактивы в трех муниципалитетах ХМАО

Арбитражный суд ХМАО отказал компании «Россети Тюмень» (входит в ПАО «Россети») в удовлетворении исков по поводу передачи электросетевых активов в отношении нескольких муниципалитетов региона. Выиграли суды у предприятия департамент муниципального имущества администрации Нефтеюганска, администраций Усть-Югана и Пыть-Яха. Информация об этом размещена в картотеке дел на сайте суда.
«Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры <...> решил: отказать в удовлетворении заявления», — сообщается в резолютивной части одного из решений суда. Также продолжают рассматриваться иски «Россети Тюмень» о передаче им в пользование электросетевого хозяйства к администрациям Сургута, Пойковского, Мегиона, Нягани, Покачи, Нижневартовского района и других муниципалитетов.
Требования предприятия вызваны принятыми осенью 2024 года поправками в ФЗ «Об электроэнергетике». Они предполагали, что с 1 января 2025 года компаниям, имеющим статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), безвозмездно передадут электросетевые активы, находящиеся в собственности муниципалитетов. Позже закон вновь был поправлен, и это изменило ситуацию.
Корреспондент URA.RU направил запрос «Россети Тюмень». Ответ на момент публикации материала получен не был.
Ранее источник в правительстве ХМАО в разговоре с URA.RU отметил, что массовая подача исков со стороны «Россети Тюмень» к муниципалитетам направлена на осложнение приватизации муниципального имущества для мэрий и окружных властей. По его мнению, компания заняла определенную позицию, ожидая новых поправок в законодательство, которые в дальнейшем могут помочь ей в суде.
Подобные иски со стороны предприятия рассматриваются в отношении муниципалитетов Тюменской области и ЯНАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!